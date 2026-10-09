Haberler Yaşam Haberleri Kapıkule’de 67 piton yakalandı! Kaçakçılara 948 bin lira ceza
Giriş Tarihi: 09.10.2026 18:02

Kapıkule’de 67 piton yakalandı! Kaçakçılara 948 bin lira ceza

Edirne’deki Kapıkule Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen denetimlerde, Türkiye’ye yasa dışı yollarla sokulmak istenen 67 canlı piton yılanı ele geçirildi. Koruma altına alınan yılanlarla ilgili yakalanan şahıslara toplam 948 bin 739 TL idari para cezası uygulandı.

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Ali Can ZERAY Ali Can ZERAY
Kapıkule’de 67 piton yakalandı! Kaçakçılara 948 bin lira ceza
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Türkiye'nin Bulgaristan'a açılan önemli sınır kapılarından Kapıkule'de, yaban hayatı kaçakçılığına yönelik denetimlerde dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilmeye çalışılan 67 canlı piton yılanı tespit edildi.

67 PİTON KORUMA ALTINA ALINDI

Ekipler tarafından ele geçirilen canlı pitonlar, gerekli işlemlerin ardından koruma altına alındı. Olayla bağlantılı olarak yakalanan şahıslara ise toplam 948 bin 739 TL idari para cezası kesildi.

KAÇAK TİCARETE SIKI TAKİP

Yetkililer, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. Yasa dışı hayvan ticaretine karşı mücadelenin devam edeceği belirtilirken, yapılan açıklamada, "Yaban hayatını tehlikeye atan fırsatçılara asla göz açtırmayacağız" ifadeleri kullanıldı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#EDİRNE
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Kapıkule’de 67 piton yakalandı! Kaçakçılara 948 bin lira ceza
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