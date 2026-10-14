Kapıkule’nin karşısında 1,8 milyon euroluk uyuşturucu! Türkiye’ye sokulmak istenen 221 kilo 730 gram esrar ele geçirildi

Bulgaristan'ın Türkiye'ye açılan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nda, uyuşturucu kaçakçılığı girişimi ortaya çıkarıldı. Bulgaristan Gümrükler Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim 2026 gecesi Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınır kapısına gelen Ukrayna plakalı TIR, risk analizi kapsamında X-ray taramasına yönlendirildi. Ukrayna vatandaşı sürücünün, ülkesinden yüklediği iğne yapraklı ağaçlardan oluşan ahşap malzemeleri Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşıdığını beyan ettiği belirtildi.

X-RAY'DE ŞÜPHELİ YOĞUNLUK

X-ray taramasında TIR'ın yük bölümünde olağan dışı yoğunluklar tespit edilmesi üzerine araçta detaylı arama yapıldı. Gümrük ekipleri, ahşap malzemelerin arasına gizlenmiş çantalar buldu. Çantalarda, şeffaf poşetler içerisinde 196 paket yeşil renkli bitkisel madde ele geçirildi. Yapılan testlerde maddenin esrar olduğu belirlendi. Toplam brüt ağırlığı 221 kilo 730 gram olan uyuşturucunun adli değerinin 1 milyon 813 bin 899 euro olduğu bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatıldı. Türkiye'ye sokulmak istenen yüklü miktardaki esrar, Kapıkule'nin karşısındaki sınır kapısında gerçekleştirilen operasyonla ele geçirildi.