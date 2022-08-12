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Giriş Tarihi: 12.8.2022 16:19

Kapımdaki Casus oyuncuları kimler? Kapımdaki Casus filmi konusu nedir, nerede çekildi?

Orijinal adıyla The Spy Newt Door aksiyon filmi severlerden tam not alıyor. Kampımdaki Casus oyuncuları arasında aksiyon filmlerinin aranan ismi Jackie Chan yer alıyor. 2010 yapımı filmin yönetmen koltuğunda Brian Levant oturuyor. Peki, Kapımdaki Casus konusu nedir, nerede çekildi, ne zaman yayınlandı? İşte Kapımdaki Casus filmi hakkında merak edilenler…

Kapımdaki Casus oyuncuları kimler? Kapımdaki Casus filmi konusu nedir, nerede çekildi?

Kapımdaki Casus filmi gündemdeki yerini aldı. Bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak yapım aksiyon ve komedi türlerinde beyazperdede görüldü. Efsane oyuncu Jackie Chan klasikleri arasında yer alan Kapımdaki Casus filmi konusu ile dikkat çekiyor. Peki, Kapımdaki Casus oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…

KAPIMDAKİ CASUS KONUSU NEDİR?

Filmde casusluk kariyerini bırakıp yan kapı komşusu ve kız arkadaşı olan Gillian (Amber Valetta) ile oturmaya karar veren gizli bir CIA süper ajanı olarak Bob Ho'nun komik maceraları büyük yer kaplıyor. Bob'un Gillian'ın onunla evlenmeyi kabul etmeden önce tamamlaması gereken bir görevi daha vardır: 3 çocuğunun dostluğunu kazanmak.

Gillian acilen şehirden ayrılmak zorunda kalınca, Bob çocuklara bakmak için gönüllü olur, böylece onların onayını kazanabilecektir. Ama çocuklardan biri yanlışlıkla çok gizli bir formülü bilgisayarından indirince, Bob'un baş düşmanı Rus bir terörist, Bob'u kariyerinin en zorlu görevinde, casusluk ve babalık rollerini değiştirmesi için zorlayarak saldırı için harekete geçer.

KAPIMDAKİ CASUS OYUNCULARI

JAckie Chan

Amber Valetta

Madeline Carroll

Will Shadley

Alina Foley

Lucas Till

Billu Ray Cyrus

George Lopez

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Kapımdaki Casus oyuncuları kimler? Kapımdaki Casus filmi konusu nedir, nerede çekildi?
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