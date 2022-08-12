Kapımdaki Casus oyuncuları kimler? Kapımdaki Casus filmi konusu nedir, nerede çekildi?

Gillian acilen şehirden ayrılmak zorunda kalınca, Bob çocuklara bakmak için gönüllü olur, böylece onların onayını kazanabilecektir. Ama çocuklardan biri yanlışlıkla çok gizli bir formülü bilgisayarından indirince, Bob'un baş düşmanı Rus bir terörist, Bob'u kariyerinin en zorlu görevinde, casusluk ve babalık rollerini değiştirmesi için zorlayarak saldırı için harekete geçer.