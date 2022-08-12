Kapımdaki Casus oyuncuları kimler? Kapımdaki Casus filmi konusu nedir, nerede çekildi?

Kapımdaki Casus filmi gündemdeki yerini aldı. Bu akşam Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak yapım aksiyon ve komedi türlerinde beyazperdede görüldü. Efsane oyuncu Jackie Chan klasikleri arasında yer alan Kapımdaki Casus filmi konusu ile dikkat çekiyor. Peki, Kapımdaki Casus oyuncuları kimler? İşte merak edilenler…
KAPIMDAKİ CASUS KONUSU NEDİR?
Filmde casusluk kariyerini bırakıp yan kapı komşusu ve kız arkadaşı olan Gillian (Amber Valetta) ile oturmaya karar veren gizli bir CIA süper ajanı olarak Bob Ho'nun komik maceraları büyük yer kaplıyor. Bob'un Gillian'ın onunla evlenmeyi kabul etmeden önce tamamlaması gereken bir görevi daha vardır: 3 çocuğunun dostluğunu kazanmak.
Gillian acilen şehirden ayrılmak zorunda kalınca, Bob çocuklara bakmak için gönüllü olur, böylece onların onayını kazanabilecektir. Ama çocuklardan biri yanlışlıkla çok gizli bir formülü bilgisayarından indirince, Bob'un baş düşmanı Rus bir terörist, Bob'u kariyerinin en zorlu görevinde, casusluk ve babalık rollerini değiştirmesi için zorlayarak saldırı için harekete geçer.