DÜNYANIN EN SOĞUK ŞEHRİ

Dünyanın en tehlikeli yerleri yalnızca zehirli göller, aktif yanardağlar ya da radyasyonla sınırlı değil. Doğa, bazen de aşırı soğukla hayatı imkansız hale getiriyor. Öyle ki bazı bölgelerde nefes almak bile ciddi bir mücadeleye dönüşüyor. Uzmanlara göre ekstrem sıcaklıklar da en az diğer doğal tehditler kadar ölümcül olabiliyor. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri ise dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen ve kış aylarında rekor seviyede düşük sıcaklıkların ölçüldüğü bu yerleşim…