Bu adalarda ne pasaport geçiyor ne de para! Dünyanın en zengin insanı da olsanız, hükümetler tarafından en yüksek güvenlik seviyesinde korunan bu adalara giremezsiniz. Etrafına adeta görünmez duvarlar örülen bu mühürlü topraklar, 2026 yılında bile insanlıktan sır gibi saklanıyor.
İşte dünyanın en ölümcül 5 adası;
1. Ilha da Queimada Grande (Yılan Adası) - Brezilya
Burası sadece "tehlikeli" değil, devlet tarafından resmi olarak yasaklanmış tek ada. Metrekaresine 1 ila 5 yılanın düştüğü bu kara parçasında, dünyanın en ölümcül türlerinden biri olan "Altın Mızrakbaşlı" engereği yaşıyor.
2. Surtsey Adası - İzlanda
1963 yılında bir su altı volkanının patlamasıyla aniden ortaya çıkan bu ada, bilim dünyası için paha biçilemez bir öneme sahip. Buraya girişlerin yasak olmasının nedeni güvenlik değil, doğal bir laboratuvar alanı oluşturmak.
Bilim insanları, bir kara parçasında yaşamın insan eli değmeden sıfırdan nasıl başladığını gözlemliyor. Adaya giren tek tük bilim insanı bile, yanlarında dışarıdan hiçbir tohum veya mikroorganizma taşımadıklarından emin olmak için çok sıkı kontrollerden geçiyor.
3. Poveglia Adası - İtalya
Venedik lagününde yer alan bu ada, tarihin en karanlık dönemlerinin sessiz tanığı. Veba salgını döneminde binlerce insan buraya ölüme terk edildi ve topraklarının neredeyse %50'sinin insan küllerinden oluştuğu iddia ediliyor.
20. yüzyılda bir akıl hastanesi olarak kullanılan adada yapılan korkunç deneyler, adanın tamamen mühürlenmesine neden oldu. Bugün İtalyan hükümeti, burayı turizme açmayı reddediyor ve girişleri kesinlikle yasaklıyor.
4. Niihau (Yasak Ada) Hawaii
Diğerlerinin aksine burası volkanlar veya yılanlarla değil, bir vasiyetle korunuyor. 1864 yılında Elizabeth Sinclair tarafından satın alınan ada, o günden beri özel mülk. "Yasak Ada" olarak bilinen Niihau'ya, adanın yerli halkı dışındaki kimse (ABD askerleri ve hükümet yetkilileri dahil ancak özel izinle) giremiyor.
Modern dünyanın gürültüsünden, teknolojisinden ve kirliliğinden tamamen izole edilmiş bu adada sadece atalarından kalan geleneklerle yaşayan bir topluluk var.
5. Kuzey Sentinel Adası - Hindistan
Bu ada, modern dünyadan tamamen kopuk yaşayan son kabilenin evi. Sentinel halkı, adaya yaklaşan her türlü yabancıya ok ve mızraklarla saldırıyor.
Hindistan hükümeti, hem adadakilerin bağışıklık sistemini korumak (basit bir grip bile onları yok edebilir) hem de dışarıdan gidenlerin can güvenliğini sağlamak için 5 kilometrelik bir yasak bölge ilan etti. Burası, dünyanın üzerindeki "tek bakir insanlık bölgesi" olarak biliniyor.
Dünya üzerinde bazı bölgeler, barındırdığı tehlikeler nedeniyle insan yaşamı için adeta birer ölüm tuzağına dönüşmüş durumda. Radyasyonun hâlâ etkisini sürdürdüğü bölgelerden, aşırı sıcak ve soğukla mücadele edilen coğrafyalara kadar pek çok nokta, "en tehlikeli yerler" listesinde yer alıyor. İşte savaş, doğa olayları ve insan kaynaklı risklerle anılan, dünyanın en tehlikeli 10 yeri...
15 - Oymyakon
Aşırı soğuklar
14 - Kuzey Sentinel adası
Ada halkının tüm yabancıları düşman olarak görüp saldırması nedeniyle "tehlikeli" olarak görülüyor.
13- Lake Natron
Dünyanın en tehlikeli göllerinden biri olarak anılır. Suda ölen hayvanların vücutları, içindeki sodyum karbonat (natron) nedeniyle sertleşiyor ve mumyalaşmış gibi görünüyor.
12- Everest Dağı
Everest Dağı'nda 8.000 metreden sonra "ölüm bölgesi" başlar. Sıcaklık –40°C ve altına düşebilir. Görüş sıfıra iner, rüzgâr 160 km/s'yi aşabilir.
11- Danakil Çöküntüsü
Dünyanın en tehlikeli ve en uç yerlerinden biri olarak kabul edilir. Kükürt dioksit, hidrojen sülfür gibi gazlar solunum için ölümcül olabilir.
10- Yılan Adası
Dünyanın en tehlikeli adalarından biri sayılmasının nedeni çok net: aşırı derecede zehirli yılanlar.
9 - "Ölüm Yolu" (Death Road)
Yol aşırı dar ve genişliği çoğu yerde 3 metre bile değil. En küçük direksiyon hatası ölümle sonuçlanabilir
8 - Ölüm Vadisi Millî Parkı
ABD'nin Güney Kaliforniya eyaletinde bulunan bu park, dünyanın en sıcak ve en ölümcül doğal alanlarından biri.
7 - Çernobil - Radyasyon
6 - ALPLER– AVRUPA
Avrupa'nın en gözde dağ silsilesi olan Alpler, özellikle kış aylarında ciddi tehlikeler barındırıyor.
5 - KARAÇAY GÖLÜ – RUSYA
Sovyetler Birliği döneminde nükleer atıkların döküldüğü Lake Karachay, dünyanın en radyoaktif noktalarından biri.
Uzmanlara göre göl çevresinde sadece birkaç dakika bulunmak bile ölümcül radyasyon dozuna maruz kalmaya yetiyor.
4 - KAWAH IJEN YANARDAĞI – ENDONEZYA
Java Adası'ndaki Kawah Ijen Yanardağı, mavi alevleriyle ünlü olsa da zehirli sülfür gazları nedeniyle son derece tehlikeli.
Bölgeye girenlerin gaz maskesi kullanması zorunlu; aksi halde ciddi solunum problemleri yaşanabiliyor.
3 - ST. HELENS DAĞI – ABD
1980 yılında gerçekleşen patlamayla büyük bir yıkıma neden olan Mount St. Helens, ABD tarihinin en yıkıcı volkanik felaketlerinden birine sahne oldu.
Günümüzde aktif olarak izlenen volkan, hala potansiyel risk taşıyor.
2 - VEZÜV YANARDAĞI – İTALYA
Napoli yakınlarında bulunan Vezüv Yanardağı, dünyanın en tehlikeli aktif volkanlarından biri.
MS 79'daki patlamasında Pompeii ve Herculaneum şehirlerini yok eden yanardağ, bugün çevresinde yaşayan milyonlarca insan için potansiyel bir tehdit olmaya devam ediyor.
1 - BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ
Bermuda, Miami ve Porto Riko arasında kalan bu gizemli bölge; kaybolan uçaklar ve gemilerle ün kazandı.
Manyetik sapmalar, metan gazı patlamalarıyla anılan Bermuda Şeytan Üçgeni, hala bilimin tam olarak açıklayamadığı olaylara sahne oluyor.
DÜNYANIN EN SOĞUK ŞEHRİ
Dünyanın en tehlikeli yerleri yalnızca zehirli göller, aktif yanardağlar ya da radyasyonla sınırlı değil. Doğa, bazen de aşırı soğukla hayatı imkansız hale getiriyor. Öyle ki bazı bölgelerde nefes almak bile ciddi bir mücadeleye dönüşüyor. Uzmanlara göre ekstrem sıcaklıklar da en az diğer doğal tehditler kadar ölümcül olabiliyor. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri ise dünyanın en soğuk şehri olarak bilinen ve kış aylarında rekor seviyede düşük sıcaklıkların ölçüldüğü bu yerleşim…
Rusya'nın Doğu Sibirya bölgesinde yer alan Saha Cumhuriyeti'nin (Yakutistan) başkenti Yakutsk, dünyanın en soğuk yerlerinden biri olarak biliniyor. Ülkenin birçok bölgesinde rekor düzeyde düşük sıcak
Ocak ayı, kentin yıl boyunca en soğuk dönemi olarak öne çıkarken, dondurucu şartlara alışkın olan bölge halkı bile bu süreçte ısınmak için ekstra önlemler almak zorunda kalıyor.
Yakutsk'ta kış ayları, Rusya standartlarına göre bile son derece sert geçebiliyor. Uzmanlara göre bu aşırı soğuklar ciddi fiziksel riskler barındırıyor; açıkta kalan cilt kısa sürede uyuşabiliyor ve donma tehlikesi ortaya çıkabiliyor.
İki eşarp, kalın katmanlı eldivenler, şapka ve başlık takan bir bölge sakini, soğukla baş etmenin tek yolunun uyum sağlamak olduğunu söyledi. "Soğukla savaşamazsınız. Ya ona göre giyinir ve uyum sağlarsınız ya da acı çekersiniz" ifadelerini kullandı.
Yerel bir pazarda donmuş balık satan bir başka bölge sakini ise soğuktan korunmanın temel kuralının katmanlı giyinmek olduğunu belirtti. "Önemli olan sıkı ve kat kat giyinmek. Lahana gibi üst üste katmanlar olmalı" sözleriyle durumu özetledi.
Şehir, kış aylarında "buz sisi" olarak adlandırılan yoğun bir tabakayla kaplanıyor. Yakutsk'taki Kuzeydoğu Federal Üniversitesi'ne göre bu doğa olayı, havanın evlerden, insanlardan ve araçlardan çıkan sıcak havanın yükselmesine izin vermeyecek kadar soğuk olduğu zamanlarda oluşuyor.
Üniversite, yeni gelen öğrenciler için hazırladığı bilgilendirme yazısında, "Sıcaklığın eksi 40 derecenin altına düştüğü kış aylarında sokakta yürümek iyi bir fikir değildir" uyarısında bulunuyor.
2018 yılında hava koşulları öylesine sertti ki bazı şehir sakinleri kirpiklerinin bile donduğunu dile getirdi.
Yaklaşık 355 bin 500 kişilik nüfusuyla Yakutsk, Rusya'nın en hızlı büyüyen bölgesel şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Şehir, genellikle toprak, çakıl ve kumun buzla birbirine bağlandığı ve "sürekli donmuş toprak" olarak adlandırılan zemin üzerinde yer alıyor. Bu nedenle birçok yapı, zeminin hareketini önlemek için beton kazıklar üzerine inşa edilmiş durumda.
Sert yarı arktik iklimi nedeniyle turizm, yerel ekonomide sınırlı bir paya sahip. Buna rağmen Yakutsk, dünyanın en soğuk noktalarından birinde yaşamı deneyimlemek isteyen maceracı gezginlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.
Rusya'nın doğusunda yer alan ve dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olan Yakutsk kentinde termometre bu hafta eksi 45 dereceyi görürken yaşam tüm zorluklarına rağmen devam ediyor.
Dünyanın en soğuk yerleşimlerinden biri olarak kabul edilen şehirde, aşırı soğuk yalnızca iklim koşullarını değil, günlük yaşamın temel alışkanlıklarının da doğrudan etkilenmesine neden oluyor.
Özel olarak tasarlanmış altyapı, kalın giysiler ve yerel halkın yıllar içinde edindiği deneyimler sayesinde Yakutsk'ta hayat, dondurucu havaya rağmen kendi düzenini sürdürmeye devam ediyor.
Doğu Sibirya'da yer alan kentte hayat, sert geçen kış mevsimine rağmen kendi düzeni içerisinde sürmeye devam ederken dondurucu soğuk günlük alışkanlıkların da kökten değişmesine neden oluyor.
Lena Nehri kıyısında, Kuzey Kutup Dairesi'nin yaklaşık 450 kilometre güneyinde bulunan Yakutsk'ta, kat kat kalınlıkta giysiler giyinen insanlar, bu süreçte günlük işlerini de aksatmadan devam ettiriyor.
Burada araçlar donmaması adına 7/24 çalışır vaziyette bırakılıyor, buzla kaplanan yollar ve nefes alırken havada oluşan buhar şehirde sıradan görüntülerden kabul ediliyor.
Kalıcı olarak donmuş bir zemin üzerine kurulan bu şehir, günde dört saatten daha az güneş ışığı alıyor.
Aynı zamanda görüş mesafesi de bu şehirde oldukça düşük. Beş metreden az görüş mesafesiyle bu şehirde, seyahat etmek de oldukça zor.
Aşırı soğuk hava koşulları, şehirdeki insanların alışveriş alışkanlıklarını da oldukça farklı bir noktaya taşımış oldu. Pazarlarda satılan et ve balık ürünleri için buzdolabı kullanılmak yerine ürünler anında donduğu için açık havada sergileniyor.
Evlerde ise yaşam sıcak yemeklerle ve içeceklerle devam ediyor. Et çorbaları, yahni, mantı, lapa ve ekmek bölge mutfağının en sık tüketilen yiyecekleri arasında yer alıyor.
BURADA YANLIŞ GİYİNMEK KÖTÜ SONUÇLAR DOĞURUYOR!
Yakutsk'ta büyüyen insanlar, doğru kıyafet tercih edilmediği takdirde dışarıda yalnızca birkaç dakika içerisinde donma riskiyle karşı karşıya kalınabileceğini söylüyor.
Kat kat giyinmenin hayati önem taşıdığı bu kentte, deve yününden çoraplar, dolgulu pantolonlar, kalın montlar ve kürklü botlar günlük yaşamın vazgeçilmez parçaları arasında bulunuyor.
Kent sakinleri gelen turistlere "10 dakikadan fazla dışarıda bulunmayın" uyarılarını yapmayı da ihmal etmiyor. Gelen turistler karşılaştıkları soğuk için "Böylesini tahmin etmemiştik", "Donmamak imkansız gibi" yorumlarını yapıyor.
Yollar, binalar ve enerji sistemleri eksi 70 dereceye kadar dayanabilecek şekilde inşa edilirken, apartmanlarda merkezi ısıtma sistemleri günün her saati kesintisiz çalışıyor.
Yakutsk "en soğuk yaşanan şehir" olsa da başka soğuk şehirler de bulunuyor. İşte listenin en başındakiler...
CHURCHILL
Kanada'nın kasabalarından biri olan Churchill, dünyada kutup ayılarının başkenti olarak biliniyor. Kasabanın hava sıcaklığı da bu ünvanın hakkını verir cinsten... Churchill'de hava sıcaklığı -26 derece civarında.
ERZURUM
Türkiye'de soğuk denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri Erzurum. Bu anlamda dünyada da önemli bir yere sahip olan Erzurum, 2014 kışında -37 dereceyi gördü.
URUMÇİ - ÇİN
Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti olan kentte kış mevsiminde sıcaklıklar ortalama -10 derece civarında oluyor.
EDMONTON
Listede Kanada'dan bir yer daha... Edmonton'da kış aylarında ortalama sıcaklık -11 derece dolaylarında oluyor.
MURMANSK
Listede Rusya'dan kentler görmeyi herkes sıradan karşılayacaktır. Bu listedeki Rus kentlerinden biri de Murmansk. Kentte kış aylarında ortalama sıcaklık -12 derece.
VLADIVOSTOK
Rusya'nın en doğusunda yer alan Vladivostok, dünyanın ise en soğuk yerlerinden biri. Ünlü Transsibirya tren hattının son durağı olan kentte ortalama sıcaklık ise -13.1 derece oluyor.
SASKATOON
Burada kar ve buz çok sıradan... Donmuş göller ve çatılardan sarkan buzların sıradan görüntüler olduğu Saskatoon'da kışın sıcaklık ortalaması ise -14 derece civarında oluyor.
ARHANGELSK
Sibirya gibi bir bölgeye sahip olan Rusya soğuklara alışkın. Yılın büyük bölümünün buzla kaplı olduğu deniz kıyısındaki kentte sıcaklık ortalaması -15 derece.
SİBİRYA
Rusya'nın en büyük kentlerinden biri olan şehir, aynı zamanda dünyanın en soğuk yerlerinden biri. Adından da anlaşılacağı üzere Sibirya bölgesinde sıcaklık -16 derece civarında.
ASTANA
Kazakistan'ın başkenti olan Astana, dünyanın en soğuk başkentlerinden biri. Kentte kış aylarında ortalama sıcaklık -16 derece.
IRKUTSK
Yarım milyon nüfusa sahip olan İrkutsk'ta kış sıcaklıkları ortalama -19 derece.
HARBİN
Çin'in en soğuk kentlerinden biri de Harbin. Kış aylarında ortalama -20 dereceleri gören kentte 9 milyondan fazla insan yaşıyor.
ULAN BATUR
Moğolistan'ın başkenti Ulan Batur da en soğuk kentlerden biri. Orta Asya bozkırlarında yer alan kentte kış ayları boyunca ortalama sıcaklık -25 derece.