Kaplıcadan, karides ve domates fışkıracak

Jeotermal kaynaklarıyla ünlü Afyonkarahisar Türkiye'ye örnek olacak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Zafer Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Afyon Kocatepe Üniversitesi yerleşkesindeki Zafer Teknopark alanında kurulacak jeotermal akuaponik kapalı devre sistemi, karides, mikro alg ve sazan gibi su ürünlerinin yetiştiriciliği ile topraksız tarım 12 ay boyunca mümkün kılacak. Sistem, enerji ve su verimliliği, düşük karbon ayak izi ve çevresel sürdürülebilirlik açısından Türkiye'de bir ilk olacak. Afyonkarahisar Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen toplantıda pilot tesisin detayları masaya yatırıldı. Jeotermal Akuaponik Sistem, çok yakında hayata geçirilecek.

BALIK VE BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ BİR ARADA

Türkiye yakın bir geçmişte akuaponik sistemle tanıştı. Bitki yetiştiriciliği ile balık yetiştiriciliğini entegre eden sürdürülebilir bir tarım yöntemi olan sistemde balıkların yaşadığı tanklardan gelen su, bitkilerin büyüdüğü yataklara pompalanıyor. Balık atıkları, suya karışarak bitkiler için gerekli besin öğelerini sağlıyor. Bitkiler de büyümesi için gereken temel besin maddelerini toprağa ihtiyaç duymadan balık yemi ve atıklardan gelen organik maddelerdeki besinleri geri dönüştürerek kullanıyor ve gübreye ihtiyaç ortadan kalkıyor. Geleneksel üretime kıyasla yüzde 98 daha az su kullanılmasını ve yüzde 75 daha az enerji tasarrufu sağlayan sistemle, ziraata elverişsiz alanlarda topraksız tarım yapılabiliyor. Toprak devre dışı bırakıldığından toprağa bağlı hastalıklar bu bertaraf ediliyor. Üreticiler balık yetiştirirken bir yandan da aynı anda domates, marul vs. yetiştirerek çifte kazanç ve mutluluk yaşıyor.