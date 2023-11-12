Kaportacı olarak doğmuş! Oto tamircisi kedi Nazlı sanayinin de göz bebeği!



Kaporta ustası Mehmet Yazıcı da kedinin hiçbir zaman yanlarından ayrılmadığını ifade etti. Yazıcı, "Kedinin annesi vardı. Biz ona Nazlı ismini koymuştuk. Annesi yanımıza sürekli geliyordu. Bir süre sonra yavrusu ile gelmeye başladı. Biz ikisiyle ilgileniyorduk. Bir süre sonra annesine büyük ihtimalle araba çarptı. Annesi gelemediği için biz yavrusuna sahip çıktık. O günden bugüne yaklaşık 2-3 aydır kedi bizim yanımızda, onun adına da Nazlı ismini koyduk. Bizimle ilgileniyor, biz ne iş yaparsak yanımızda, bizden ayrılmıyor. Kaporta veya boya yaparken veya bir şey sökerken, takarken kedi sürekli yanımızda, sanki bana bir takım verin, ben de söker takarım gibi bize eşlik ediyor ve işlerimizi takip ediyor. Bizim de hoşumuza gidiyor, sahip çıktık, seviyoruz Nazlı'yı" diye konuştu.