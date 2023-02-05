Kar, fırtınayla geliyor THY 238 seferi iptal etti

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul geneli yağışların genellikle karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışı şeklinde olacağını bildirdi. Etkili kar yağışının ise salı ve çarşamba günü gelmesi bekleniyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da bugün ve yarın yaşanacak fırtına konusunda vatandaşları tedbirli olması için uyardı. Yerlikaya, karla mücadelede 11 bin 130 personel ve 3 bine yakın iş makinesinin görev yapacağını kaydetti. Türk Hava Yolları beklenen kar yağışı nedeniyle bugün ve yarın İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı 238 seferini iptal etti.