Kar geri döndü

İstanbul'un yüksek kesimlerinde aralıklarla yağan kar, dün akşam saatlerinde Beykoz'da etkisini artırdı. Bazı yollar beyaza bürünürken, park halindeki araçlarla yeşil alanların üzeri karla kaplandı. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. İstanbul Valiliği'nin sosyal medyadan paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

YARIN DA SÜRECEK

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; ilimiz soğuk ve yağışlı havanın etksine girdi. Yağışların karla karışık yağmur, batı (Çatalca ve Silivri çevreleri), kuzey (Arnavutköy, Eyüp, Başakşehir, Sancaktepe, Beykoz, Sarıyer, Çekmeköy ve Şile çevreleri) ilçeleriyle yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor.

Salı (bugün) il genelinde karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde devam eden yağışların, akşam ve yarın öğle saatlerine kadar ağırlıklı olarak kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor." Valilik, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında da bulundu.