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Giriş Tarihi: 18.11.2023

Kar, güzellikleriyle geldi

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
AHMET KAVAK AHMET KAVAK
KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
Kar, güzellikleriyle geldi
Soğuk ve yağışlı hava, Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgelerindeki birçok ilde mevsimin ilk karını da beraberinde getirdi. Yoğun kar nedeniyle Hakkâri-Van arasındaki 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi kapandı. Van-Bahçesaray kara yolunda kar kalınlığı 15 santimetreyi buldu. Kar yağışı, Erzincan'daki Sakaltutan, Kızıldağ ve Ahmediye geçitlerinde de sürücülere zor anlar yaşattı. Muş'taki 2 bin 500 rakımlı Kurtik Dağı bölgesinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.



Kars ve Ardahan'ın yüksek kesimleri, Giresun'un bin700 rakımlı Kümbet Yaylası, Trabzon'un Mesoraş Kadırga ve Sis Dağı Yaylaları, Rize'nin Ayder ve Ordu'nun 2 bin rakımlı Çambaşı Yaylaları ile Kastamonu'nun Ilgaz ve Yaralıgöz Dağları ile Susuz Yaylası da beyaz örtüyle kaplandı. Karabük'ün Sarıçiçek yaylasındaki kar kalınlığı ise 10 santimetreye ulaştı. Bitlis'teki Nemrut Krater Gölünde Ormanlarda kartpostallık görüntüler oluştu. Erzurum Palandöken, Zigana, Ilgaz ve Sivas Yıldız Dağı Kayak Merkezlerine de mevsimin ilk karı düştü.

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Kar, güzellikleriyle geldi
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