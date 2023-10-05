Kar maskeli şüpheli akaryakıt istasyonunda pompacıyı vurdu

Adana'da 50 yaşındaki Ahmet Aslanhan, akaryakıt istasyonunda tuvalete girdi. Aslanhan, tuvaletten çıktığı sırada araçta bekleyen kar maskeli bir kişi tarafından başından vuruldu. Saldırgan otomobille kaçıp kayıplara karışırken ağır yaralanan Aslanhan, ameliyata alındı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

TUVALET ÇIKIŞI

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Başka bir akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışan ve bugün izinli olan Ahmet Aslanhan, istasyonun tuvaletine girdi. Bu sırada istasyonda bekleyen otomobildeki kar maskeli bir şüpheli, tuvaletten çıkan Aslanhan'ı başından tabancayla vurdu. Aslanhan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise havaya ateş açıp, otomobille olay yerinden kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İstasyon çalışanlarının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Aslanhan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Aslanhan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri cinayet şüphelisi ile kaçtığı otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.