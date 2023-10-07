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Giriş Tarihi: 7.10.2023 11:01 Son Güncelleme: 7.10.2023 12:02

Kar maskesiyle ev kurşunlayan zanlı yakalandı

Adana’da polis, kar maskesi takıp otomatik silahla bir evi kurşunlayan zanlı ile evinde çok sayıda silah ile mermi bulunduran şüpheliyi yakaladı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
Kar maskesiyle ev kurşunlayan zanlı yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki bir evin kurşunlanmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, motosikletli ve kar maskeli 2 şüphelinin, otomatik tabancayla bir eve ateş açıp, kaçtığını tespit etti. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, silahı kullanan şüphelinin B.B. olduğunu tespit etti.

UYUŞTURUCU VE SİLAH

Adresi belirlenen B.B., polisin baskınıyla gözaltına alındı. Öte yandan polis, evinde çok sayıda silah ve mermi bulunduğu belirlenen M.B., adresine düzenlenen eş zamanlı baskında yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 2'si otomatik 3 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, 825 uyuşturucu hap, 239 mermi ele geçirildi. Şüpheliler B.B. ile M.B. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Kar maskesiyle ev kurşunlayan zanlı yakalandı
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