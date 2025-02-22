“Kar yağdı yerin göğün ataşı düştü”

Samsun genelinde etkili olan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle özellikle ulaşımda aksamalar oluştu. Samsun Valiliği, karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, "Karı zahmet değil rahmet olarak görüyor, Samsunlu hemşehrilerimiz sevdiklerine güvenle ulaşsın, karın sadece keyfini çıkarsın diye 7/24 hep birlikte sahadayız...

Büyükşehir Belediyemiz, AFAD, DSİ ve Karayolları ekiplerimiz, Emniyet, Jandarma ve Sağlık Teşkilatlarımız da görevli toplam 2.358 personelimiz karla mücadele çalışmalarına 1.297 araç (iş makinesi, greyder, kamyon, araç) ile şehrimizin dört bir yanında devam ediyor. Samsun'umuzda karla mücadelenin tüm kahramanlarına teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.