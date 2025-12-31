Haberler Yaşam Haberleri Kar yağışı feci kazaya yol açtı! 1 kişi öldü
Giriş Tarihi: 31.12.2025 16:54

Kar yağışı feci kazaya yol açtı! 1 kişi öldü

Şanlıurfa–Suruç otobanında meydana gelen kazada, kontrolden çıkan bir otomobil bariyerlere saplandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Kaza Şanlıurfa–Suruç otobanında meydana geldi. İddiaya göre yoğun kar yağışı ve kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç bariyerlere saplandı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği otobanda güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kaza nedeniyle Şanlıurfa–Suruç otobanında trafik bir süre aksadı. Bariyerlere saplanan aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Ekipler, bölgede tuzlama ve yol güvenliği çalışmalarını sürdürdü.

