Kar yağışı feci kazaya yol açtı! 1 kişi öldü

Kaza Şanlıurfa–Suruç otobanında meydana geldi. İddiaya göre yoğun kar yağışı ve kaygan zemin nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç bariyerlere saplandı.

Kazanın ardından bölgeye sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, otomobil sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri, kazanın meydana geldiği otobanda güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kaza nedeniyle Şanlıurfa–Suruç otobanında trafik bir süre aksadı. Bariyerlere saplanan aracın kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Ekipler, bölgede tuzlama ve yol güvenliği çalışmalarını sürdürdü.