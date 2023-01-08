Kar yağışı nedeniyle Artvin’de 78, Giresun’da ise 3 köy yolu ulaşıma kapandı

Artvin'de etkili olan kar yağışı sonucu merkezde 9, Ardanuç'ta 14, Şavşat'ta 37, Yusufeli'nde 16, Murgul'da 1 ve Borçka'da 1 olmak üzere 78 köy yolu ulaşıma kapandı. Özel İdare ekipleri iş makineleriyle birlikte kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Karayolları ekipleri ise Artvin-Ardahan kara yolu güzergâhında bulunan Sahara geçidinde trafikte aksama yaşanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kafkasör Yaylası'nda ise kar kalınlığı 20, Atabar Kayak Merkezi'nde ise 40 santimetreye ulaştı.

Giresun'un yüksek kesimlerde yağan kar sonrası Camili, Erimez, Kulakkaya köylerinde yollar ulaşıma kapandı. Giresun İl Özel İdaresi ekipleri çalışma kapanan yoları açma çalışması başlattı.