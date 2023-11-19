Kara kış, yurt genelinde tatbikat yaptı

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava dün yurdun tamamını etkisi altına aldı. AFAD, sağanak yağış ve fırtına nedeniyle 15 il için turuncu, 16 il için de sarı uyarı yayımladı. Bolu, Sinop Zonguldak ile İstanbul'un Şile, Bartın'ın Amasra, Sakarya'nın Hendek, Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca ilçelerinde okullar olumsuz hava nedeniyle bugün tatil edildi.Kocaeli'nde dün sabah aniden bastıran kar, Kuzey Marmara Otoyolu'nda trafiği durma noktasına getirdi. Körfez kesiminde uzun araç kuyrukları oluştu. 10 santimetreye ulaşan karın temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Kocaeli merkezde de araçlar yollarda kaldı, ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. İzmit Körfezi'nde vapur seferleri iptal edilirken, 7 balıkçı teknesi battı. Hereke Vapur İskelesi'ndeki 400 metrekarelik yüzer iskele 50 metre açığa sürüklendi.Zonguldak'ta dalga boyu yer yer 10 metreyi aştı. Ereğli Limanı'nda demirleyen Kamerun bayraklı kuru yük gemisi, fırtına nedeniyle ikiye bölündü. Kıyıya sürüklenen geminin parçası, limanın beton duvarlarına çarptı ve kıyıdaki amfi tiyatroya zarar verdi. Gemideki 13 personel, kurtarma ekiplerince tahliye edildi. Yine Ereğli'de karaya oturan gemideki 12 mürettebat da kurtarıldı.Diyarbakır'ın Hani ilçesinde ayakkabı boyacığılığı yapan Behçet Avcı (55) sel sularına kapıldı.Ekipler Avcı'nın cansız bedenini yaklaşık 300 metre ileride buldu Bartın'ın Amasra ilçesinde saatte 80 kilometre hıza ulaşan fırtına nedeniyle 6 metreyi aşan dalgalar oluştu. Karadeniz'deki "Altan" ve "Hakan İlhan" lojistik destek gemileri Amasra Limanı'na sığındı.Bolu'da, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde ve D-100 Karayolu Bolu Dağı kesiminde kar kalınlığı 10 cm'ye ulaştı. Sürücüler güçlükle ilerledi. Abant Gölü Milli Parkı ve Gölcük Milli Parkı, mevsimin ilk karıyla beyaza büründü.Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç ilçesi arasındaki yol, kar yağışı nedeniyle ağır araç trafiğine kapatıldı. Kestel ilçesinde, istinat duvarı çöktü, 4 araç boşluga düştü. Uludağ'da kar kalınlığı 52 santimetreye ulaştı. Gemlik'te ise 8 tekne alabora oldu.Yalova Çınacık'ta deniz taşarken, Esenköy'de tekneler ya battı ya da parçalandı.Sakarya'nın Karasu ilçesinde bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi.İzmir ve Denizli'nin yüksek kesimlerine de mevsimin ilk karı düştü. Kar yağışı, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Çankırı, Afyonkarahisar'da da etkili oldu.Kars'ta ağaçları kırağı, araç camlarını buz kapladı. Ağrı'da Ağrı Dağı'nın yanı sıra Küçük Ağrı ve çevredeki diğer dağlar da karla kaplandı.SABAH