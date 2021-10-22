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Giriş Tarihi: 22.10.2021 06:24 Son Güncelleme: 22.10.2021 07:09

Kara kıtanın gençleri SABAH'a konuştu: Afrika'ya Erdoğan gibi liderler lazım

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Kara kıtanın gençleri SABAH’a konuştu: Afrika’ya Erdoğan gibi liderler lazım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Angola, Togo ve Nijerya'yı kapsayan 4 günlük Afrika turu, Türkiye'deki bir kesim için çok farklı anlamlar içeriyor. Türkiye'deki üniversitelerde öğrenim gören 20 binden fazla Afrikalı öğrenci, Erdoğan'ın ziyaretini evlerindeki televizyonlardan soluksuz izlediler. O öğrencilerden bazıları Erdoğan'ın Afrika çıkarmasıyla ilgili duygularını ve beklentilerini SABAH'a anlattı. Erdoğan'ın Türkiye için her şeyi yapabilecek bir lider olduğunu söyleyen gençler, ''Erdoğan dünyanın en güçlü ülkeleri karşısında bile dik duruyor. Hiçbir şeyden korkmuyor. Karşısında kim olursa olsun Türkiye'yi koruyor. Afrika ülkelerine de böyle bir lider lazım'' dediler.

Bahçeşehir Üniversite'nde mimarlık, bilgisayar mühendisliği, işletme ve uluslararası ilişkiler bölümlerinde lisans eğitimi alan öğrenciler Erdoğan'ın liderlik karakterinden de ilham aldıklarını söylediler.



Erdoğan'ın Türkiye'yle gurur duyduğunu her fırsatta dünyaya gösterdiğini söyleyen gençler, ''Diğer ülkelerle olan ilişkileri, dürüstlüğü, Türk halkı için gösterdiği adanmışlığı bize de ilham veriyor. Gelecekte ülkemiz için biz de benzer hizmetler vermek istiyoruz'' diye konuştular.

BİZİ ONORE ETTİ

Afrika ülkelerine cumhurbaşkanlığı düzeyinde ziyaretlerin olmadığını söyleyen Nijeryalı El-Nabil Shime Abdullahi, ''Nijerya'ya ülkeler genelde delegasyon ya da komisyon üyeleri gönderirler. Cumhurbaşkanları, devlet başkanları gelmez. Erdoğan'ın bir cumhurbaşkanı olarak yaptığı ziyaret bizleri onore etti. Bunu yapan çok az insan var'' dedi.



Nijerya'nın yer altı ve maden ve altın kaynakları açısından zengin bir ülke olduğu anlatan Abdullahi, ''Kaynağımız çok ama onu işletecek gücümüz yok. Ülkemizde Çinliler çalışıyor. Ucuz işçi oldukları için. Türkiye'nin ülkemiz üzerinde kötü niyeti yok. Kazan-kazan ilkesiyle hareket ediyor. Erdoğan'ın ziyaretinin iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğini çok güçlendireceğine inanıyorum'' dedi.

ATALARIMIZI KÖLELEŞTİRDİLER

Erdoğan'ın Angola'da sömürgecilik üzerine yaptığı ve ayakta alkışlanan konuşmasına da atıfta bulunan Afrikalı öğrenciler, ''Türkiye sömürge olmaya direnmiş. Bizim ülkelerimiz 60'lı yıllarda bağımsız oldu. Belki eğitim konusunda sömürge devletlerin bazı katkıları olmuştur ama ülkemizden de çok şey kaçırdılar. Sadece madenlerimizi değil, insanlarımızı da kaçırdılar. Onları köleleştirdiler'' dediler.



TÜRKİYE'DE GÜVENDEYİZ

Afrikalı öğrencilerin üniversite eğitimi için artık Avrupa'yı değil, Türkiye'yi tercih ettiklerini söyleyen Nijeryalı Zainab Marshal ise, ''Türkiye'de insanlar samimi. Müslimanlar açısından en güvenli ülke. Burada özgürce hicap (başörtüsü) takabiliyorum. Kimse bir şey demiyor. Avrupa ülkeleri öyle değil. Bazı Avrupa ülkelerinde kızların başlarından hicapları zorla çıkarılıyor'' dedi.



Somalili Sara Abokav da benzer nedenlerle Türkiye'de okumaya karar verdiğini belirterek, ''Burada mimarlık okuyorum. Türkiye çok güzel bir ülke. İstanbul bana ilham veriyor. Bir Müslüman olarak da dini inancımı özgürce yaşayabildiğim bir yerdeyim'' diye konuştu.

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Kara kıtanın gençleri SABAH'a konuştu: Afrika'ya Erdoğan gibi liderler lazım
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