Kara kıtanın gençleri SABAH’a konuştu: Afrika’ya Erdoğan gibi liderler lazım

ATALARIMIZI KÖLELEŞTİRDİLER

Erdoğan'ın Angola'da sömürgecilik üzerine yaptığı ve ayakta alkışlanan konuşmasına da atıfta bulunan Afrikalı öğrenciler, ''Türkiye sömürge olmaya direnmiş. Bizim ülkelerimiz 60'lı yıllarda bağımsız oldu. Belki eğitim konusunda sömürge devletlerin bazı katkıları olmuştur ama ülkemizden de çok şey kaçırdılar. Sadece madenlerimizi değil, insanlarımızı da kaçırdılar. Onları köleleştirdiler'' dediler.