Haberler Yaşam Haberleri Kara Tahta 20. Yeni bölüm (final) izle - TRT1 ile Kara Tahta son bölüm TEK PARÇA izle!
Giriş Tarihi: 31.8.2022 21:18

Kara Tahta 20. Yeni bölüm (final) izle - TRT1 ile Kara Tahta son bölüm TEK PARÇA izle!

TRT1 ekranlarında yayınlanmakta lan Kara Tahta dizisi 20. Final bölümü ile ekranlara veda ediyor. Miray Daner, Furkan Ardıç, Cengiz Bozkurt gibi ünlü isimlerin başrollerine hayat verdiği dizide Irmak ve Atlas mutlu sona ulaşıyor. Dizinin bu akşamki bölümü izlemek isteyenler Kara Tahta 20. Yeni bölüm (final) izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte 31 Ağustos Kara Tahta 20. Final son bölüm izle ekranı ve detaylar...

Kara Tahta 20. Yeni bölüm final izle - TRT1 ile Kara Tahta son bölüm TEK PARÇA izle!

Kara tahta final bölümü izle... Bir süredir TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan dizi Kara Tahta son bölümü ile bu akşam ekranlara veda ediyor. Son kez izleyenleri karşısına çıkan yapım başladığı günden bu yana istediği reytingi elde edemezken dizinin severleri ve internet aracılığı ile takipçileri Kara Tahta son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte final bölümünden detaylar...

Kara Tahta dizisi neden final yapıyor, final bölümü ne zaman? Kara Tahta dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu?

Son bölüme aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/kara-tahta

GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER OLMUŞTU?

Bekir'in Irmak'ı kaçırması herkesi perişan eder. Arkadaşlarının gayretiyle bulunan Asu, Bekir'in sahte pasaport yaptırdığını söyler. Atlas, Bekir'le yaptığı telefon konuşmasında her şeyin başladığı yere, göle gittiğini anlar. Bekir, köşeye sıkıştığını anlar ve arabayı göle sürer. Irmak'ı ve kendisini öldürecek kadar gözü kararmıştır. O esnada Atlas gelir ve Irmak'ı kurtarır. Bekir, peşindeki emniyet güçlerine rağmen kaçmayı sürdürür. Bekir'in dışarıda olması Irmak başta olmak üzere herkesi tedirgin eder. Bütün bu sıkıntıların ortasında İstanbul'dan umut dolu bir telefon gelir. Aylin'in doktoru, gözlerinin açılma ihtimaline dair bir haber paylaşır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kara Tahta 20. Yeni bölüm (final) izle - TRT1 ile Kara Tahta son bölüm TEK PARÇA izle!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA