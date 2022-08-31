Kara Tahta 20. Yeni bölüm (final) izle - TRT1 ile Kara Tahta son bölüm TEK PARÇA izle!

Kara tahta final bölümü izle... Bir süredir TRT1 ekranlarında yayınlanmakta olan dizi Kara Tahta son bölümü ile bu akşam ekranlara veda ediyor. Son kez izleyenleri karşısına çıkan yapım başladığı günden bu yana istediği reytingi elde edemezken dizinin severleri ve internet aracılığı ile takipçileri Kara Tahta son bölüm izle ekranı araştırmasına çıktı. İşte final bölümünden detaylar...
Son bölüme aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
https://www.trt1.com.tr/diziler/kara-tahta
GEÇTİĞİMİZ HAFTA NELER OLMUŞTU?
Bekir'in Irmak'ı kaçırması herkesi perişan eder. Arkadaşlarının gayretiyle bulunan Asu, Bekir'in sahte pasaport yaptırdığını söyler. Atlas, Bekir'le yaptığı telefon konuşmasında her şeyin başladığı yere, göle gittiğini anlar. Bekir, köşeye sıkıştığını anlar ve arabayı göle sürer. Irmak'ı ve kendisini öldürecek kadar gözü kararmıştır. O esnada Atlas gelir ve Irmak'ı kurtarır. Bekir, peşindeki emniyet güçlerine rağmen kaçmayı sürdürür. Bekir'in dışarıda olması Irmak başta olmak üzere herkesi tedirgin eder. Bütün bu sıkıntıların ortasında İstanbul'dan umut dolu bir telefon gelir. Aylin'in doktoru, gözlerinin açılma ihtimaline dair bir haber paylaşır.