Kara Tahta dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Kara Tahta dizisi neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kara Tahta dizisi, ilgiyle izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Dram türündeki dizi, Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu gibi isimleri buluşturuyor. Mart ayında ekran macerasına başlayan dizinin uzun süredir final yapacağı konuşuluyordu. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizinin final tarihi belli oldu. Peki, Kara Tahta dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu, neden final yapıyor? İşte Kara Tahta dizisi final tarihi!