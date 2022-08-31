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Giriş Tarihi: 31.8.2022 16:03

Kara Tahta dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Kara Tahta dizisi neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kara Tahta dizisi, her Çarşamba akşamı izleyicisiyle buluşuyor. Başrollerinde Miray Daner ve Furkan Andıç'ın yer aldığı dizi, Atlas ve Irmak'ın yarım kalan aşk öykülerini ele alıyor. Yaz sezonu boyunca yayınlanan dizinin final yapacağı belirtildi. Bu noktada dizinin sıkı takipçileri, ‘’Kara Tahta final mi yapıyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kara Tahta dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu, neden final yapıyor? İşte detaylar...

Kara Tahta dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Kara Tahta dizisi neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kara Tahta dizisi, ilgiyle izlenen yapımlar arasında yer alıyor. Dram türündeki dizi, Miray Daner, Furkan Andıç, Cengiz Bozkurt, Kerem Aslanoğlu gibi isimleri buluşturuyor. Mart ayında ekran macerasına başlayan dizinin uzun süredir final yapacağı konuşuluyordu. Konusu ve oyuncularıyla dikkat çeken dizinin final tarihi belli oldu. Peki, Kara Tahta dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu, neden final yapıyor? İşte Kara Tahta dizisi final tarihi!

KARA TAHTA DİZİSİ FİNAL Mİ YAPIYOR, BİTİYOR MU?

Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar'ın oturduğu, senaryosunu ise Erkan Birgören, Tuna Görgün ve Betül Yağsağan'ın kaleme aldığı Kara Tahta dizisi, yolun sonuna geldi.

Başrollerini Furkan Andıç ve Miray Daner'in paylaştığı dizi için final kararı aldı.

KARA TAHTA NE ZAMAN FİNAL YAPIYOR?

ÜS Yapım imzalı dram türündeki Kara Tahta dizisinin final tarihi belli oldu. Brçok başarılı oyuncuyu kadrosunda toplayan dizi, 31 Ağustos 2022 Çarşamba akşamı yayımlanan 20. bölümüyle final yaparak ekranlara veda ecek.

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Kara Tahta dizisi final mi yapıyor, bitiyor mu? Kara Tahta dizisi neden final yapıyor, final bölümü ne zaman?
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