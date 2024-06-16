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Giriş Tarihi: 16.6.2024 23:16 Son Güncelleme: 16.6.2024 23:16

Karabük’te bayram ziyaretine giden genç trafik kazasında hayatını kaybetti

Karabük Yenice Karayolu Yeşilköy mevkiinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Sefa Tulumoğlu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Karabük’te bayram ziyaretine giden genç trafik kazasında hayatını kaybetti

Karabük Yenice Karayolu Yeşilköy mevkiinde akşam saatlerinde KARDEMİR'de çalışan 25 yaşındaki Sefa Tulumoğlu kullandığı motosiklet ile T.İ'nin kullandığı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yola fırlayan Tulumoğlu karşı yönden gelen H.S. kullandığı yolcu midibüsün altında kalarak ağır yaralandı. Olayı görenler hemen 112 Sağlık ekiplerini aradı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Sefa Tulumoğlu burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Sefa Tulumoğlu'nun Gökçebey deki aile bireylerine bayram ziyaretine gittiği belirtildi.

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Karabük’te bayram ziyaretine giden genç trafik kazasında hayatını kaybetti
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