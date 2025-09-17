Karabük’te bıçaklı kavga. Bir kişi hayatını kaybetti

Karabük'te gece geç saatlerde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirirken. 1 kişi de ağır yaralandı. Olay gece geç saatlerde Hürriyet mahallesi Cumapazarı mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, İbrahim Ayvataş ve Bahattin K. ile Emre E. ve Oğuzhan Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İbrahim Ayvataş. ve Bahattin K. bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye götürülen İbrahim Ayvataş (26), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bahattin K.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olayın şüphelileri Emre E. ve Oğuzhan Ş., polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşamını yitiren İbrahim Ayvataş'ın Uzman Çavuş olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.