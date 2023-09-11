Karabük’te dehşet! Husumetlilerine tüfekle ateş açtı: 7 yaralı

Olay, merkeze bağlı Cumayanı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs husumetli olduğu kişilere tüfekle ateş açtı. Saldırıda saçmaların isabet ettiği U.G., M.B., C.Ü.B., B.B., G.D., P.D. ve A.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

