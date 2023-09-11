Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te dehşet! Husumetlilerine tüfekle ateş açtı: 7 yaralı
Giriş Tarihi: 11.9.2023 21:26

Karabük'te dehşet! Husumetlilerine tüfekle ateş açtı: 7 yaralı

Karabük'te bir kişinin husumetli olduğu kişilere tüfekle ateş açması sonucu 7 kişi yaralandı.

İHA
Karabük’te dehşet! Husumetlilerine tüfekle ateş açtı: 7 yaralı

Olay, merkeze bağlı Cumayanı köyünde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs husumetli olduğu kişilere tüfekle ateş açtı. Saldırıda saçmaların isabet ettiği U.G., M.B., C.Ü.B., B.B., G.D., P.D. ve A.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Kızımı, geleneklerimize göre yetiştiriyorum
Usulsüz ruhsata imza atmayan başkanı görevden aldı
CHP'nin 100. yıl videosuna Türk askeri yerine EOKA'cı teröristleri koymuşlardı: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan akla zarar savunma
Sezgin Tanrıkulu’nu yeni mi tanıyorsunuz?
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan G20 dönüşü önemli açıklamalar! Batı'ya 'tahıl koridoru' mesajı: Verilen sözler yerine getirilmeli
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Türk askeri yerine EOKA'cı teröristleri koymuşlardı... Sert çıkış: A be gerizekalı!
G-20, Afrika Birliği ve ‘Koridor’ rekabeti
Öz annesi savcılığa şikâyet etti: Sigorta uzmanı kızım SGK'yı dolandırdı
Başıboş köpekleri savunup çocukları tehdit etmişti! O kadın hakkında flaş gelişme!
ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük'te dehşet! Husumetlilerine tüfekle ateş açtı: 7 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA