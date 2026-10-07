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Giriş Tarihi: 7.10.2026 16:08

Karabük’te ‘dur’ ihtarına uymayan sürücüye rekor ceza!

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü alkollü çıktı. 33 yaşındaki sürücüye kesilen ceza ise dudak uçuklattı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Karabük’te ‘dur’ ihtarına uymayan sürücüye rekor ceza!
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Olay, dün akşam saatlerinde, Bostanbükü köyü mevkisinde meydana geldi. 78 ABE 107 plakalı otomobilin sürücüsü E.A., polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polis ekiplerinin takibe aldığı sürücü Barış Mahallesi'nde yakalandı.

KESİLEN CEZA DUDAK UÇUKLATTI

Sürücüye 343 bin 965 TL idari para cezası uygulanırken, otomobili 60 gün süreyle trafikten menedildi, ehliyetine de 28 ay süreyle el konuldu. 1.00 promil ve üzeri alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'Görevli memura direnme' ve 'Kamu malına zarar verme' suçundan da adli işlem başlatıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SAFRANBOLU #KARABÜK

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Karabük’te ‘dur’ ihtarına uymayan sürücüye rekor ceza!
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