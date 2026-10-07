Karabük’te ‘dur’ ihtarına uymayan sürücüye rekor ceza!

KESİLEN CEZA DUDAK UÇUKLATTI

Sürücüye 343 bin 965 TL idari para cezası uygulanırken, otomobili 60 gün süreyle trafikten menedildi, ehliyetine de 28 ay süreyle el konuldu. 1.00 promil ve üzeri alkollü araç kullandığı belirlenen sürücüye ayrıca 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek', 'Görevli memura direnme' ve 'Kamu malına zarar verme' suçundan da adli işlem başlatıldı.

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