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Giriş Tarihi: 21.11.2023 21:28

Karabük'te feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA
Karabük’te feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

İlçe girişinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BS 3889 plakalı otomobil, Hanife Y. (58) yönetimindeki 78 SC 271 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Hanife Y. ile diğer otomobildeki Yusuf D, Emre E. (21), Osman A. (20) ve Sait Mücahit Çetin (21) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eskipazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Sait Mücahit Çetin, müdahaleye karşın kurtarılamadı.

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Karabük'te feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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