Karabük’te feci kaza! 3 ölü 2 yaralı

Karabük Eskipazar karayolu Organize Sanayi Kavşağında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi ağır yaralandı. Olay 17.30 sıralarında Karabük Eskipazar Kavşağı Organize sanayi Kavşağında meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesinden gelen m A.U nun kullandığı özel araç kavşağa gireceği sırada Karabük istikametinden gelen S.Y nin kullandığı TIR ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisi ile araç orta refüje çıkarken araçta bulunan 35 yaşındaki K.U, 24 Yaşındaki B.U. ve 44 yaşındaki E.U olay yerinde yaşamını yitirirken, sürücü A.U ve F.U ağır yaralandı. TIR ın S.Y. sürücüsü yara almazken, olay yerine gelen polis tarafından gözetim altına alındı. Yaralalılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.

Olay hakkında soruşturma başlatılırken, özel aracın kontrolsüz olarak kavşağa girdiği iddia edildi.