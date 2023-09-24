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Giriş Tarihi: 24.9.2023 01:37

Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

AA
Karabük’te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Harun U. idaresindeki 57 DU 437 plakalı otomobil, Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi'nde, Süleyman D. yönetimindeki 78 BV 399 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücülerden Süleyman D. ile yanındaki Nurullah T. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce bulunduğu yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, diğer sürücü Harun U'nun, yapılan ölçümde 1,80 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Karabük'te iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
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