Karabük’te korku dolu anlar! İki katlı evin çatısı alev alev yandı

Yenice ilçesindeki yangın, gece saatlerinde Güney köyünde İ.M.'ye ait 2 katlı evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, evin ikinci katına da sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangın nedeniyle mahalleli panik yaşarken, ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EVİN İKİNCİ KATI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evin ikinci katı kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.