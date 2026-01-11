Haberler Yaşam Haberleri Karabük'te korku dolu anlar! İki katlı evin çatısı alev alev yandı
Giriş Tarihi: 11.01.2026 09:09

Karabük'ün Yenice ilçesinde iki katlı bir evin çatısında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, evin ikinci katı kullanılmaz hale geldi.

DHA
Yenice ilçesindeki yangın, gece saatlerinde Güney köyünde İ.M.'ye ait 2 katlı evin çatısında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, evin ikinci katına da sıçradı.

İTFAİYE EKİPLERİ BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Yangın nedeniyle mahalleli panik yaşarken, ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EVİN İKİNCİ KATI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, evin ikinci katı kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

