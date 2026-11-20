Edinilen bilgilere göre kaza, Bolkuş mevkisinde bulunan tünelde meydana geldi. Efdal İ. (29) idaresindeki 06 KUZ 46 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen İsmail A. (53) yönetimindeki 78 SC 542 plakalı otomobil tünel içerisinde çarpıştı.
6 KİŞİ YARALANDI
Kazada her iki otomobilin sürücüleri ile araçlarda bulunan Evrim Can G. (28), Mertcan A. (18), Güler A. (49) ve Fatma Nur A. (20) yaralandı.
YOL ULAŞIMA YENİDEN AÇILDI
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Jandarma trafik ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.