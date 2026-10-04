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Giriş Tarihi: 4.10.2026 12:15

Karabük'te ormana mantar toplamaya gitmişti: Saatler sonra acı haber geldi

Karabük'te ormanlık alana mantar toplamaya giden 59 yaşındaki G.Ç.'den haber alamayan yakınları ihbarda bulundu. Gece saatlerinde yapılan aramada G.Ç'nin cansız bedenine ulaşıldı.

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AA
Karabük’te ormana mantar toplamaya gitmişti: Saatler sonra acı haber geldi
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Başköy köyündeki ormana dün mantar toplamak için giden G.Ç'nin (59) geri dönmemesi üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine jandarma ve AFAD ile sivil toplum kuruluşlarından ekiplerin katılımıyla arama çalışması başlatıldı.

250 METRE UZAKLIKTA BULUNDU

G.Ç, gece saatlerinde ormanlık alanda tespit edilen aracına yaklaşık 250 metre uzaklıkta hareketsiz halde bulundu. Yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen G.Ç'nin cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KARABÜK
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Karabük'te ormana mantar toplamaya gitmişti: Saatler sonra acı haber geldi
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