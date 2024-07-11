Karabük’te otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

Kaza, Eskipazar-Karabük karayolu Cumayanı mevkiinde meydana geldi. E.Y. (35) idaresindeki 37 ACR 497 plakalı Honda marka otomobil, Karabük istikametine seyir halinde iken Cumayanı mevkiine geldiği esnada havanın yağışlı zeminin ıslak olmasından dolayı kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde yolcu olarak bulunan G.A., B.C. ve Y.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.