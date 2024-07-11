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Giriş Tarihi: 11.7.2024 18:42

Karabük'te otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

Karabük’te yağmur sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

İHA
Karabük’te otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı

Kaza, Eskipazar-Karabük karayolu Cumayanı mevkiinde meydana geldi. E.Y. (35) idaresindeki 37 ACR 497 plakalı Honda marka otomobil, Karabük istikametine seyir halinde iken Cumayanı mevkiine geldiği esnada havanın yağışlı zeminin ıslak olmasından dolayı kontrolden çıkarak istinat duvarına çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde yolcu olarak bulunan G.A., B.C. ve Y.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

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Karabük'te otomobil istinat duvarına çarptı: 3 yaralı
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