Haberler Yaşam Haberleri Karabük’te sahte içki faciası: Zehirlendi, yaşamını yitirdi!
Giriş Tarihi: 10.3.2025 15:35

Karabük’te sahte içki faciası: Zehirlendi, yaşamını yitirdi!

Karabük’te sahte içki nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişi 2 haftalık yaşam mücadelesini kaybetti...

İHA
Karabük’te sahte içki faciası: Zehirlendi, yaşamını yitirdi!
Karabük'te yaşayan Aydın Çetintaş (59) isimli vatandaş iki hafta önce görme kaybı ve ateş şikayetiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çetintaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sahte içkiden zehirlenmeye bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlenen Çetintaş için Merkez Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çetintaş'ın naaşı 5000 Evler Aile Mezarlığında toprağa verildi...

ARKADAŞINA GÖNDER
Karabük’te sahte içki faciası: Zehirlendi, yaşamını yitirdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz