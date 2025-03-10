Karabük’te sahte içki faciası: Zehirlendi, yaşamını yitirdi!

Karabük'te yaşayan Aydın Çetintaş (59) isimli vatandaş iki hafta önce görme kaybı ve ateş şikayetiyle Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Çetintaş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.