Karabük’te şüpheli ev yangını: Karı koca ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ün Merkez ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 132. Sokak'ta bir apartmanın 4. katındaki daireden kavga sesleri geldiğini duyan bina sakinleri, kısa süre sonra evden dumanlar çıktığını fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle dairedeki duman tahliye edilirken, sağlık ekipleri Mehmet Derya (41) ve eşi Semra Derya'nın (42) yaşamını yitirdiğini belirledi. Çiftin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

ÇİFTİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayı duyarak apartmana gelen çiftin yakınları sinir krizi geçirirken, polis ve jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Jandarma Olay Yeri İnceleme ve savcının çalışmasının ardından çiftin cenazeleri Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Apartman sakinleri, çiftin kavgasının apartman dışında başlayıp evde devam ettiğini iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.