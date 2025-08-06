Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı!

Operasyonlarda toplam 17 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan aramalarda 67,51 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 43,54 gram metamfetamin, 2 adet cam aparat, 18 adet sentetik ecza (Neurontin), 3 şerit halinde toplam 36 adet sentetik ecza (Lyrica), 120 adet sentetik ecza, 1 adet hassas terazi, 1 şerit halinde 14 adet Galara sentetik ecza ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 600 TL nakit para ele geçirildi.