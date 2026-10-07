Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin düzenlediği operasyona narkotik madde arama köpeği 'Dora' da katıldı.

3 şüpheliye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 parça halinde 9,14 gram metamfetamin, 6 parça halinde peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 8 bin 600 içimlik uyuşturucu madde ile 1 kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.