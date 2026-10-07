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Giriş Tarihi: 7.10.2026 22:36

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Karabük’te polis tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken, 3 şüpheli tutuklandı.

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DHA
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin düzenlediği operasyona narkotik madde arama köpeği 'Dora' da katıldı.

3 şüpheliye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 parça halinde 9,14 gram metamfetamin, 6 parça halinde peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 8 bin 600 içimlik uyuşturucu madde ile 1 kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

#KARABÜK
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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
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