Karabük’teki orman yangınında 437 kişi tahliye edildi

Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Kastamonu sınırına ulaştı. Yangına; 3 helikopter, 49 araç, 16 su tankeri, 28 arazöz, 1 greyder ve toplam 271 personel ile müdahale edildi. Kara unsurları alevlere müdahale ederken, havanın kararması nedeniyle helikopterler müdahaleye ara verdi.
437 KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ
Kastamonu Valiliği, alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine Güzelce, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinde yaşayan 437 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.