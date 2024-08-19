Karabük’ün Ovacık ilçesinde başlayan orman yangını 54 saat sonra kontrol altına alındı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz yaptığı açıklamada" 16 Ağustos Cuma günü Ovacık ilçesi Beydini ve Alınca Köyleri arasındaki ormanlık alanda çıkan orman yangını tüm personellerin fedakârca çalışmaları sonucu 54 saat sonra kontrol altına alındı. Söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının başladığı andan itibaren bu saate kadar gerçekten fedakârca çalışan orman teşkilatımızın değerli mensuplarına, belediyelerimizin, il özel idaremizin ve diğer tüm kurumlarımızın çalışanlarına çok teşekkür ediyorum.

"ADLİ VE İDARİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR"

Hem kolluk birimlerinin hem de ilgili birimlerin, adli ve idari soruşturmayı sürdürdüğünü belirten Vali Yavuz" En kısa sürede de bu yangını çıkarıp yeşil vatanımıza, akciğerlerimize, ormanlarımıza bu zararı verenleri bulup adalete teslim edeceğiz. Karabük Valiliği olarak 15 Haziran'dan 30 Ekim'e kadar ormanlarımıza giriş ve çıkışları yasaklamıştık. Özellikle Karabüklü hemşerilerimizden bu yasaklara uymalarını istirham ediyorum. İzin verilenler dışında ormanlarımıza girilmemesi, piknik alanları dışındaki ateş yakılmaması ve dikkatli olunmasını özellikle istiyorum. Zarar tespit çalışmaları yapıldıktan sonra kesin tespitler yapıldığında yanan kısımlar çok daha net çıkacaktır. İlk belirlemelere göre yaklaşık 80 hektarlık bir alanda yangının etkili olduğunu paylaşabiliriz." dedi.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLADI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı X hesabından yaptığı açıklamada, "Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun "dedi