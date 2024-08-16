Karabük’ün Ovacık ilçesindeki yangın rüzgârın etkisi büyüyerek devam ediyor

Ovacık ilçesi Beydini ve Alınca köyleri arasındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile Karabük Orman İşletmesi'ne bağlı ekipler yangına kısa sürede müdahale ettiler. Rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü.

Saatte 25 ile 40 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle yangın 13 ayrı bölgeye sıçradı. Yangına ilk etap da 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 11 kamyonet, 4 ilk müdahale aracı, toplam 81 personel ile müdahale edildi.