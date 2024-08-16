Haberler Yaşam Haberleri Karabük’ün Ovacık ilçesindeki yangın rüzgârın etkisi büyüyerek devam ediyor
Giriş Tarihi: 16.8.2024 19:15 Son Güncelleme: 16.8.2024 21:52

Karabük’ün Ovacık ilçesindeki yangın rüzgârın etkisi büyüyerek devam ediyor

Karabük'ün Ovacık ilçesinde saat 14.30 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın etkisi ile büyüyerek devam ediyor. Ortalama saatte 40 kilometre esen rüzgar nedeniyle yangın 13 ayrı bölgeye sıçradı.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Karabük’ün Ovacık ilçesindeki yangın rüzgârın etkisi büyüyerek devam ediyor

Ovacık ilçesi Beydini ve Alınca köyleri arasındaki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevleri gören vatandaşların ihbarı ile Karabük Orman İşletmesi'ne bağlı ekipler yangına kısa sürede müdahale ettiler. Rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü.

Saatte 25 ile 40 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle yangın 13 ayrı bölgeye sıçradı. Yangına ilk etap da 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 11 kamyonet, 4 ilk müdahale aracı, toplam 81 personel ile müdahale edildi.

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Karabük’ün Ovacık ilçesindeki yangın rüzgârın etkisi büyüyerek devam ediyor
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