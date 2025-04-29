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Giriş Tarihi: 29.4.2025 18:57 Son Güncelleme: 29.4.2025 20:12

Karaca Timi trafik kazalarının aydınlatılmasında kritik bir rol üstleniyor

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı, trafik kazalarının nedenlerini aydınlatmak amacıyla kurduğu özel timle örnek bir çalışmaya imza atıyor. Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Jandarma Karaca Timi (Kaza Araştırma ve Canlandırma Timi), sadece Erzurum’da değil çevre illerde de trafik kazalarının çözümünde hayati bir rol üstleniyor.

Faruk KÜÇÜK
Karaca Timi trafik kazalarının aydınlatılmasında kritik bir rol üstleniyor

Karaca Timi, meydana gelen trafik kazalarının oluş biçimini detaylı şekilde araştırıyor. Olay yerinden toplanan teknik veriler ve izler doğrultusunda, gelişmiş simülasyon programlarıyla kazanın tüm süreci adeta yeniden yaşatılıyor. Elde edilen sonuçlar bilimsel rapor haline getirilerek hem adli hem de idari mercilere delil olarak sunuluyor.

KUSURLAR TEK TEK ORTAYA ÇIKIYOR

Bu kapsamlı çalışmalar sayesinde sürücü hataları, yol ve çevre faktörleri ile olası teknik arızalar tespit edilerek kazaların ardındaki gerçek nedenler gün yüzüne çıkarılıyor. Hazırlanan raporlar, sadece sorumluların belirlenmesinde değil, benzer kazaların önüne geçilmesinde de kritik önem taşıyor. Sadece olay incelemeleriyle sınırlı kalmayan Karaca Timi, aynı zamanda trafik personeline yönelik eğitim faaliyetlerinde de görev alarak teknik destek sağlıyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, "Halkımızın can ve mal güvenliği her zaman önceliğimizdir. Trafik kazalarını en aza indirmek için teknik, bilimsel ve profesyonel yöntemlerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

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Karaca Timi trafik kazalarının aydınlatılmasında kritik bir rol üstleniyor
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