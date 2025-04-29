Karaca Timi trafik kazalarının aydınlatılmasında kritik bir rol üstleniyor

Karaca Timi, meydana gelen trafik kazalarının oluş biçimini detaylı şekilde araştırıyor. Olay yerinden toplanan teknik veriler ve izler doğrultusunda, gelişmiş simülasyon programlarıyla kazanın tüm süreci adeta yeniden yaşatılıyor. Elde edilen sonuçlar bilimsel rapor haline getirilerek hem adli hem de idari mercilere delil olarak sunuluyor.

KUSURLAR TEK TEK ORTAYA ÇIKIYOR

Bu kapsamlı çalışmalar sayesinde sürücü hataları, yol ve çevre faktörleri ile olası teknik arızalar tespit edilerek kazaların ardındaki gerçek nedenler gün yüzüne çıkarılıyor. Hazırlanan raporlar, sadece sorumluların belirlenmesinde değil, benzer kazaların önüne geçilmesinde de kritik önem taşıyor. Sadece olay incelemeleriyle sınırlı kalmayan Karaca Timi, aynı zamanda trafik personeline yönelik eğitim faaliyetlerinde de görev alarak teknik destek sağlıyor.

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, "Halkımızın can ve mal güvenliği her zaman önceliğimizdir. Trafik kazalarını en aza indirmek için teknik, bilimsel ve profesyonel yöntemlerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.