Karaciğer nakli bekleyen Esma’dan organ bağışı çağrısı: Ben yine şanslı gruptayım ama...

'İNSAN İNSANA MUHTAÇ'

Organ bağışının önemine dikkat çeken Şanverdi, bazı nakil bekleyen hastaların kendisi kadar şanslı olmadığını da dile getirerek şöyle konuştu:

"Böbrek naklinde vericiler bir böbreğinden vazgeçerek yaşamayı göze alıyor ama ısrarla kadavra bağışında hala ilerleyemiyoruz. Bunun da mantığını anlayamıyorum. İnancınız ne olursa olsun ölen insanla bir şekilde ayrılıyorsunuz bedensel olarak. Bedeni neden hala ısrarla toprağa gömmek ihtiyacı hissediyoruz? Bunu anlamak için başımıza gelmek zorunda mı? 'Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin' dileğine hiç katılmıyorum. Çünkü insan insana muhtaç. Bugün ben sağlıklı bir hayat sürüyor olabilirim. Başımıza gelmesini beklemeyelim. Kadavra bağışını arttırabilirsek yarın için de bir umut olur. Benim bugün dokuzuncu vericiyi konuşabilirken kalp nakli bekleyen hasta konuşamıyor. Canlı verici ihtimali onlarda hiç yok. Ya kadavra bulunacak ya da yaşayamayacak. Ben de nakil olmazsam buradan çıkamayacağım. Umudumuzu bitirmiyoruz ama hala organ beklemeye devam ediyoruz. Bu bireysel olarak benim çaresizliğim değil. Çağrım organ nakli bekleyen tüm hastalar için geçerli."



'SAĞLIKLIYKEN VASİYET EDİN'

Acıbadem Kent Hastanesi Karaciğer Nakli Programı Başkanı Prof. Dr. Murat Kılıç, hastasının durumu ve organ bağışı konusunda şunları söyledi:

"Her gün yüzlerce, binlerce hasta organ bekliyor, organ nakli oluyor ya da organa ulaşamayıp maalesef hayatını kaybediliyor. Herkesin kendisi ya da ailesinde bir kişi organ yetmezliğine girebilir. Bu noktada organ nakilleri hayat kurtarıcı ameliyatlardır. Esma'ya uygun organ maalesef çıkmadı. Kan grubu da AB olduğu için organ oldukça az çıkıyor. Şu an ki durumu çok kötü değil ama nakil olması da gerekiyor. Serviste kalıyor yoğun bakımda değil. O bakımdan şanslıyız. Ama birkaç ay içinde nakil olmazsa durumu kötüleşip yoğun bakıma girebilir. Organ nakilleri Türkiye'de başarılı sonuçlarla birçok merkezde yapılıyor. Yaptığımız nakillerin yüzde 80'i canlı vericilerden oluyor. Ölümden sonraki kadavra bağışlarının yüzde 20'de kalması az bir oran. Bunun daha yüksek olmasını hedefliyoruz. Maalesef ölümden sonra kaybın acısıyla bağış yapmaktan çekiniyoruz. Halbuki bu bir fırsat. Sonrasında pişman olanlar var. Sağlıklıyken bunu vasiyet gibi kabul edip yakınlarımıza organlarımızı bağışladığımızı söyleyebiliriz."