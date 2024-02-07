Karadeniz’de çığ can aldı: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin'in Şavşat ilçesinde yol açma çalışması yapan İl Özel İdaresi personeli operatörü Gökhan Yılmaz (35), geri dönüş yaptığı sırada çığ meydana geldi. İş makinesi ve bölgede bulunan kamyonet kar altında kaldı. Kamyonet içerisinde bulunan 2 kişi kendi imkânlarıyla kurtuldu, kepçe operatörü ise kar altında kayboldu. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen Gökhan Yılmaz kurtarılamadı.Rize'nin İkizdere ilçesinde de hafta sonu yapılacak Uluslararası ve Ulusal Dağ Kayağı etkinliği dolayısıyla Cimil Vadisi yolunun ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleri ile çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında operatör Hüseyin Tarlacı'nın (35) kullandığı iş makinesinin üzerine çığ düştü. Ekipler bölgeye yönlendirildi. Operatör, bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Tarlacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ardahan'da etkili olan kar yağışı araçları kar altında bıraktı. Kar kalınlığı 96 cm olarak ölçüldü.