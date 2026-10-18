Karadeniz’de sağanak ve fırtına alarmı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Batı ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nde (Şırnak hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Çanakkale, Tekirdağ, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Çankırı, Niğde, Kayseri, Yozgat, Sivas, Ordu, Tokat, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde de yağış bekleniyor. Yağışların Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli; Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde ise çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

RÜZGAR 100 KİLOMETRE HIZLA ESECEK

Karadeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına da hayatı olumsuz etkileyebilir. Batı Karadeniz kıyılarında kuzeyden, Karadeniz'in iç kesimlerinde ise güney yönlerden esecek rüzgarın hızının saatte 40 ila 80 kilometreye ulaşması bekleniyor. Batı Karadeniz kıyılarında rüzgarın yer yer saatte 100 kilometre hızla esebileceği bildirildi. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda da kuvvetli rüzgar ve tam fırtına beklenirken, çatı uçması, ulaşımda aksamalar ve soba ile doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi riskine karşı uyarı yapıldı.

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Yetkililer, kuvvetli yağış ve fırtınanın etkili olacağı bölgelerde vatandaşların güncel meteorolojik uyarıları takip ederek tedbirli davranması gerektiğini bildirdi.