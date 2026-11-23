Türkiye'nin su ürünleri ihracatında yıldızı parlayan Karadeniz somonu, uluslararası pazarlarda giderek daha fazla talep görüyor. Özellikle Trabzon'daki üretim ve işleme tesisleri, bölge ekonomisine ve istihdama önemli katkı sağlıyor. İç sularda yetiştirilen yavru balıklar, belirli büyüklüğe ulaştıktan sonra Karadeniz'deki kafeslere naklediliyor. Burada aylarca büyütülen somonlar, ihracata hazır hale getiriliyor.

İÇ SULARDA BAŞLIYOR, KARADENİZ'DE BÜYÜYOR

Karadeniz somonunun üretim yolculuğu, iç sulardaki tesislerde gökkuşağı alabalığı yumurtalarından elde edilen yavrularla başlıyor. Özel havuzlarda 3-4 ay boyunca beslenen balıklar, yaklaşık 600 gram ağırlığa ulaştıklarında deniz kafeslerine aktarılıyor. Genellikle aralık ve ocak aylarında Karadeniz'in serin sularına bırakılan balıklar, burada 8-10 ay boyunca yetiştiriliyor. Düzenli beslenen ve gelişimleri yakından takip edilen somonlar, hasat büyüklüğüne ulaştığında kafeslerden alınarak işleme tesislerine gönderiliyor.

37 ÜLKEYE 431 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Türk somonu, ihracat rakamlarıyla da başarısını ortaya koydu. 2026 yılının ocak-eylül döneminde 37 ülkeye 65 bin 302 ton Türk somonu ihraç edilirken, 431 milyon 167 bin 51 dolar gelir elde edildi. Geçen yılın aynı döneminde 55 bin 729 ton somon ihracatından 368 milyon 877 bin 760 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece ihracat hem miktar hem de değer bakımından yüzde 17 arttı. Hasat edilen balıklar, işleme tesislerinde temizleme, fileto çıkarma, porsiyonlama ve paketleme aşamalarından geçirilerek dünya pazarlarına gönderiliyor.

'NORVEÇ SOMONUNDAN FARKI YOK'

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü İsa Kaplan, Karadeniz somonunun Trabzon ekonomisinin göz bebeği haline geldiğini belirterek, kentte yıllık 17 bin 500 ton üretim yapıldığını söyledi. Üretim ve işleme tesislerinin 7 gün 24 saat denetlendiğini vurgulayan Kaplan, ihracatta kalite ve hijyenin büyük önem taşıdığını ifade etti. Japonya başta olmak üzere farklı ülkelere gönderilen ürünlerin son derece titiz koşullarda işlendiğini kaydeden Kaplan, üniversitelerde yapılan analizlerde Türk somonunun omega-3, omega-6, yağ ve protein değerlerinin Norveç somonuyla aynı seviyede olduğunu belirtti. Kaplan, Türk işletmelerinin işleme konusunda önemli bir tecrübe kazandığını vurgulayarak, "Norveç somonundan hiçbir farkımız yok. Hatta işleme noktasında Türk işletmelerimiz daha kaliteli bir seviyeye ulaştı" dedi. Palamut ve hamsinin de Türkiye için büyük bir zenginlik olduğunu dile getiren Kaplan, üreticilerin somondan elde ettikleri kazanç nedeniyle palamut işleme konusunda daha temkinli davrandıklarını ifade etti.