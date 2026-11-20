Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 19 ve 20 Kasım 2026 tarihlerinde yurdun birçok bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Özellikle Karadeniz'de etkili olması beklenen kuvvetli rüzgarın günlük yaşamı olumsuz etkileyebileceği bildirildi

İÇ KESİMLERDE FIRTINA

19 Kasım Perşembe günü Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Gümüşhane'nin kuzeyi ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırması beklenen rüzgara karşı dikkatli olunmasını istedi.

YAĞIŞLAR DA ETKİLİ OLACAK

Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatısında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Tunceli, Bingöl, Muş, Van'ın kuzeyi, Bitlis'in batısı ve Siirt'in kuzeyinde kuvvetli yağış tahmin edilirken, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olacağı belirtildi.

CUMA GÜNÜ BATI KARADENİZ'E DİKKAT!

20 Kasım Cuma günü ise Batı Karadeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Öğle saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın ve Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey ve batısı, Düzce'nin kıyı kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetleneceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA RÜZGAR ŞİDDETLENECEK

Marmara Bölgesi'nde aralıklarla etkili olan kuvvetli rüzgarın, akşam saatlerinden sonra şiddetini artırması bekleniyor. Güney yönlerden esecek rüzgarın yer yer kısa süreli fırtınaya dönüşeceği bildirildi. Yetkililer; ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi gibi risklere karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.