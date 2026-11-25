1.Dünya Savaşı'nda sayı ve teçhizat bakımından çok çok üstün olan Çarlık Rusyası ordusuna geçit vermeyerek Doğu Karadeniz'in ve İç Anadolu'nun işgalini önleyen 1916 Harşit Vadisi Savunmasının en kritik noktalarından birine ait izler gün yüzüne çıkarıldı. Yetkili kurumların incelemelerinin ardından Giresun Tirebolu ilçesine bağlı Ketençukur ve Yeşilpınar köylerinde Ekim 1915'te başlayan ve Mart 1917'ye kadar yaklaşık 1,5 yıl süren savaş mevzileri bulundu. İki ay önce verilen kararla Osmanlı-Rus muharebelerinden günümüze ulaşan toprak oyma siper kalıntıları 'tarihi sit alanı' ilan edildi. Tescil sürecinde Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Milli Savunma Bakanlığı arşivlerindeki bilgi ve belgeler titizlikle incelendi. Yapılan incelemede bulunan toprak içine oyma siperlerin 1916'da Osmanlı ile Rus Çarlığı arasında yaşanan şiddetli muharebeler döneminde kazıldığı kesinleştirildi. Karadeniz'i Anadolu'ya bağlayan en önemli doğal geçiş yollarından biri olan Harşit Vadisi boyunca uzanan savunma hattı, 1.Dünya Savaşı'nın en çetin mücadelelerine sahne oldu. Trabzon ve Gümüşhane'yi işgal ettikten sonra sahil şeridi ve iç kesimler üzerinden Giresun, Ordu ve İç Anadolu'ya ilerlemeyi hedefleyen Rus birlikleri, Harşit Çayı'nın batısına geçmek için cephe hattı boyunca baskı ve saldırılar düzenledi. Ancak Harşit Çayı'nı kilitleyen Mehmetçik, kurdukları bu siper hattında Rus ordusuna geçit vermedi. Akademisyenler ise tıpkı Gelibolu'da olduğu gibi dağınık haldeki şehitliklerin birleştirilerek tek bir merkezde büyük bir şehitlik ve 'Harşit Anıtı' kurulması, ayrıca Anzaklar gibi Rusların da yılda bir gün bölgeye gelerek kendi askerlerini anabileceği uluslararası bir anma günü düzenlenmesi önerilerinde bulundu.

ŞABAN KALESİ'Nİ KARŞIDAN GÖRÜYOR

Tirebolu'ya bağlı Ketençukur ve Yeşilpınar köylerinin sınırlarının birleştiği ormanlık tepelerde Harşit Vadisi'ne hâkim Sofrakaya Seyir Terası'nın bitişiğindeki sırtlarda bulunan bu siperler, vadiyi kuşbakışı kontrol ediyor. Harşit Çayı'nın karşı yakasındaki tarihi Şaban Kalesi ile vadiyi karşılıklı olarak kıskaç altına alan bu stratejik mevziler, Rus ordusunun sahil ve vadi koridorundan ilerleyişini durduran en kritik savunma kilitlerinden biri olarak öne çıkıyor. Daha önce Gümüşhane Merkez'e bağlı Çorak ve Yağlıdere köyleri ile Torul ilçesindeki Artabel Gölleri Tabiat Parkı sınırları içinde yer alan yüksek rakımlı savaş siperleri de sit alanı ilan edilerek koruma altına alınmıştı. Tirebolu'daki bu son tescil kararı ile birlikte 'Karadeniz'in Çanakkalesi' olarak anılan bu büyük savunma hattının Karadeniz kıyısına inen stratejik halkası da resmi sit statüsü kazanmış oldu. Harşit Vadisi'nde yalnızca oyma siperler değil savaşa ait eski karargâh yerleri, şehitlikler ve şehit mezarları, toprağa gömülü kurşun ve kovan kalıntıları ile bazı eski binaların duvarlarındaki kurşun izleri tarihin sessiz tanıkları olarak hala duruyor.

HARŞİT VADİSİ SAVUNMASI NEDİR?

Arşivlerde 'Harşit Vadisi Savunması' (Harşit Müdafaası) olarak geçen bu mücadele, bir kale kuşatması değil, 1.Dünya Savaşı Kafkas Cephesi'ndeki Harşit Vadisi ve çayı hattı boyunca yürütülen geniş çaplı bir cephe savunmasıdır. Akademik çalışmalarda açıklandığı üzere içinde barındırdığı büyük kahramanlık, vatanseverlik ve imkânsızlıklara rağmen kendisinden sayıca ve teçhizatça üstün olan Rus ordusuna geçit vermediği için "Karadeniz'in Çanakkale'si" olarak nitelendiriliyor. Rus birlikleri geçemediği Harşit Vadisi'nden geri çekildi.

GELİBOLU MODELİYLE 'HÜZÜN TURİZMİ' ÖNERİSİ

Giresun Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mehmet Şimşek'in hazırladığı akademik çalışmada, Harşit Vadisi'nin uluslararası bir 'hüzün turizmi' (tarih ve inanç turizmi) destinasyonuna dönüştürülmesi önerildi. Arazi şartları nedeniyle dağınık halde bulunan ve sadece Kabaktepe Şehitliği'nin resmi statüde olduğu bölgedeki tüm şehit mezarlarının, vadinin orta noktasında yer alan ve eski adı 'Harşit' olan Doğankent'te birleştirilerek tek ve büyük bir şehitlik ile girişine 'Harşit Anıtı' inşa edilmesi öneriliyor. Ayrıca vadinin doğusundaki Rus ve batısındaki Türk savunma hatları boyunca doğaya uygun gezi yürüyüş yolları açılarak, tıpkı Anzakların her yıl Gelibolu'yu ziyaret etmesi gibi Rusların da belirlenecek resmi bir 'anma gününde' bölgeye gelmelerinin sağlanabileceği vurgulanıyor.