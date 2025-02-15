Karadeniz’in cenneti Uzungöl buz tuttu

TRABZON'un Çaykara ilçesinde bulunan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, bir haftadır süren soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düşmesiyle gölün bir kısmı buz tuttu. Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Uzungöl, kış mevsiminde de kar yağışıyla birlikte gölün büyük kısmı buz tutarken, etrafında ise karla kaplı çam ağaçlarıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Uzungöl'e gelen ziyaretçiler üst kısımda bulunan seyir terasında, eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Bol bol fotoğraf çektirip karda yürüyüş yaptı.