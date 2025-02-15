Haberler Yaşam Haberleri Karadeniz’in cenneti Uzungöl buz tuttu
Giriş Tarihi: 16.2.2025

Karadeniz’in cenneti Uzungöl buz tuttu

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Karadeniz’in cenneti Uzungöl buz tuttu
TRABZON'un Çaykara ilçesinde bulunan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de, bir haftadır süren soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düşmesiyle gölün bir kısmı buz tuttu. Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan Uzungöl, kış mevsiminde de kar yağışıyla birlikte gölün büyük kısmı buz tutarken, etrafında ise karla kaplı çam ağaçlarıyla kartpostallık görüntüler oluştu. Uzungöl'e gelen ziyaretçiler üst kısımda bulunan seyir terasında, eşsiz manzaranın keyfini çıkardı. Bol bol fotoğraf çektirip karda yürüyüş yaptı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Karadeniz’in cenneti Uzungöl buz tuttu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA