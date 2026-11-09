Karadeniz’in çocukları iklim zirvesi için Ordu’da buluştu

Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'den gelen çocuk temsilciler, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda iklim değişikliği, denizlerin korunması, mikroplastikler ve Karadeniz'in biyolojik çeşitliliği çocukların bakış açısıyla ele alındı. Çocuklar, çevre sorunlarına ilişkin görüşlerini ve çözüm önerilerini paylaştı.

"ESAS MESELEMİZ DENİZLERİMİZİ KİRLETMEMEK"

Programda konuşan Başkan Güler, COP31'in çevre sorunlarına karşı küresel mücadelede önemli bir platform olduğunu belirterek, çocukların bu süreçte aktif rol üstlenmesinin önemine dikkat çekti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde yenilenebilir enerji, çevre ve hava kirliliğiyle mücadele alanlarında yürüttükleri çalışmaları hatırlatan Güler, "COP31 çok büyük ve önemli bir hareket. Büyük bir insanlık problemi olan çevre kirliliği ele alınıyor. Karadeniz'in gençleri olarak sizler de bu süreçte yer alıyorsunuz. Bakanlığımız döneminde yenilenebilir enerji yasasını çıkardık. Rüzgâr, güneş ve jeotermal gibi kaynaklardan elektrik üretiminin önünü açtık" dedi. Ordu'da çevrenin korunmasına yönelik projeleri sürdürdüklerini vurgulayan Güler, atık yönetimi, yağmur suyu kontrolü ve aktif karbon üretimi gibi çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Kentte yaklaşık 70 gölet oluşturduklarını ve dalga enerjisinden elektrik üretimini denediklerini belirten Güler, "Bunlardan önce asıl meselemiz denizlerimizi kirletmemek. Karadeniz'den bütün dünyaya selam gönderelim. COP31 elçileri olarak mesajlarımızı iletelim. Denizlerimizi kirletmeyelim. Bu ekosistemi sizlere teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ GELECEĞİMİZİ İLGİLENDİRİYOR"

Çocuklar adına konuşan Çocuk Hakları Türkiye Koordinatörü Rukiye Rümeysa Yeniyıldız ise iklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir sorun olmadığını, çocukların yaşam hakkını ve geleceğini doğrudan etkilediğini vurguladı.Yeniyıldız, "Bu küresel gündeme Karadeniz çocuklarının sesiyle katkı sağlamak istiyoruz. Çünkü iklim değişikliği biz çocuklar için sadece bir çevre konusu değil; temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımızı, suya erişimimizi, güvenli yaşam alanlarımızı ve gelecek kuşakların haklarını doğrudan ilgilendiriyor" dedi. Karadeniz'in farklı illerinden gelen çocukların kendi bölgelerindeki çevre sorunlarını gündeme taşıdığı etkinlik, daha temiz, sağlıklı ve sürdürülebilir bir Karadeniz için verilen ortak mesajlarla sona erdi.

OBB SIFIR ATIK FESTİVALİ'NİN GÖZDESİ OLDU

Ordu Büyükşehir Belediyesi, 4-7 Haziran tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Sıfır Atık Festivali'nde çevre dostu projelerini tanıttı. Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilen festivalde belediyenin standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Özellikle çocuklara yönelik etkinliklerin öne çıktığı stantta, sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle hazırlanan atık ayrıştırma oyunu sayesinde geri dönüşüm bilinci eğlenceli bir şekilde aktarıldı. Çocuklara çevre müfettişi rozetleri, boyama kitapları ve tohumlu kalemler hediye edilirken, belediyenin tesislerinde üretilen kompostlar da ziyaretçilere sunuldu. Festivalde Ordu'nun kültürel değerleri de tanıtıldı. Ziyaretçilere Ordu fındığı, Ordu pidesi ve mısır ekmeği ikram edilirken, yöresel oyunlar etkinliğe renk kattı. Çok sayıda belediye başkanı ve yerel yönetim temsilcisinin ziyaret ettiği stantta, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sıfır atık projeleri hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

ATIĞINI GETİREN ÖDÜLÜNÜ KAPTI

Ordu Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmak ve geri dönüşümü teşvik etmek amacıyla "Sıfır Atık Yarışması" düzenledi. 11 Mayıs-14 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen yarışmaya, Altınordu ilçesindeki anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencileri katıldı. Öğrenciler, geri dönüştürülebilir atıklarını Durugöl Mahallesi Kurtuluş Parkı'ndaki Sıfır Atık Noktası'na teslim ederek yarıştı. En fazla atık toplayan öğrencilerden birinciye bilgisayar, ikinciye tablet, üçüncüye ise bisiklet hediye edildi. Projeyle çocuklara geri dönüşüm alışkanlığı kazandırılması ve çevre farkındalığının artırılması hedeflendi.

700 YENİ SIFIR ATIK KUTUSU KURULUYOR

Ordu Büyükşehir Belediyesi, geri dönüşümü yaygınlaştırmak ve çevre bilincini artırmak amacıyla il genelinde 700 adet ikili metal sıfır atık kutusu yerleştiriyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sağladığı 10 milyon TL'lik hibe desteğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, Altınordu, Ünye, Fatsa, Gülyalı ve Korgan ilçelerinde 123 kutunun kurulumu tamamlandı. Kalan kutuların da diğer ilçelerde belirlenen noktalara yerleştirilmesi planlanıyor. Uygulamayla atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılması, çevre kirliliğinin azaltılması ve sürdürülebilir çevre yönetimine katkı sağlanması hedefleniyor.

MİNİKLERE SIFIR ATIK EĞİTİMİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi, çocuklara erken yaşta çevre bilinci kazandırmak amacıyla sıfır atık eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Altınordu Hükümet Konağı Anaokulu öğrencileri, Ihlamur Vadisi Sıfır Atık Eğitim ve Uygulama Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Eğitimde öğrencilere sıfır atık ve iklim değişikliği konularında sunumlar yapılırken, geri dönüşüm temalı çizgi filmler izletildi. Çocuklar, sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle hazırlanan atık ayrıştırma oyunuyla eğlenerek öğrenme fırsatı buldu. Etkinlik sonunda öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Büyükşehir Belediyesi, çevre farkındalığını artırmak amacıyla eğitimlerini yıl boyunca farklı okullarda sürdürmeyi hedefliyor.