Karadenizin yükselen yıldızı "Türk Somonu"

Samsun'un Yakakent ilçesinde, Karadeniz'in serin sularında yetiştirilen Türk somonunun hasadı görkemli bir törenle başladı. Samsun Valisi Orhan Tavlı, Yakakent Kaymakamı Selver Esra Arık, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ve çok sayıda protokol mensubunun katıldığı etkinlikte, sezonun ilk somonları su yüzüne çıkarıldı.

Bölgede toplam 40 su ürünleri yetiştiricilik tesisinin bulunduğunu belirten yetkililer, yıllık üretim kapasitesinin 32.869 tona ulaştığını açıkladı. Özellikle Yakakent açıklarında ağ kafeslerde yetiştirilen somonlar, 2.5 ile 4.5 kilogram arasında büyüyerek "Türk somonu" adıyla dünya pazarlarına ihraç ediliyor. 2024 yılı verilerine göre, sadece ağ kafeslerde yapılan alabalık üretimi 13.270 ton seviyesinde gerçekleşirken, bunun 8.771 tonu Türk somonu olarak kayıtlara geçti. Japonya ve Rusya gibi ülkelerden gelen yoğun talep üretimin artmasını sağladı. Üretimde kullanılan yemler, Türk Gıda Kodeksi'ne uygun pigmentlerle balıkların et renginin iyileştirilmesini sağlıyor. Yaklaşık 300 kişinin istihdam edildiği Samsun'daki su ürünleri sektörü, bölge ekonomisine önemli katkı sunuyor. Türk somonu, yüksek kalite ve ihracat potansiyeliyle Karadeniz'in yükselen yıldızı olmaya devam ediyor.