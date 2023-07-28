Karagöz Müzesi Nerede? Karagöz Evi Müzesi’ne Nasıl Gidilir ve Giriş Ücreti Ne Kadar?

Yelpazesi hayli geniş sanat tarihimizde birçok değerli eser yer almaktadır orta oyunu, fıkralar yahut gölge oyunları bunlardan sadece bir kaçıdır. Gölge oyunları deyince ilk akla gelen isimler elbette Karagöz ve Hacivat olmaktadır. Bu eğlenceli oyun hakkında detaylar öğrenmek bunun yanı sıra Karagöz oyunu izlemek isteyenler için harika bir yer olan Karagöz Müzesi son yıllarda hayli ziyaretçi ağırlamaktadır. Bu müzeye gitmek isteyen bireyler, ziyaretlerinden önce Karagöz Müzesi nerede, giriş ücretleri ne kadar bilirlerse kolaylık elde edeceklerdir.

Karagöz Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Karagöz Müzesi Bursa şehrimizin Osmangazi ilçesinde yer almaktadır. Bursa gezilerinde görülmesi gereken yerlerden biri olan Karagöz Müzesi 2007 senesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından açılmıştır. Müzenin bulunduğu bina yıllar evvel trafo iken 1997 yılında sanat evine dönüştürülmüş 20 yıl sonra da şimdiki hali olan Karagöz Müzesi olmuştur. Müzenin açık adresi Çekirge Mahallesi, Çekirge Caddesi no:159 şeklindedir. Şehrin merkezine yakın sayılabilecek bir konumda olduğu için müzeye ulaşım zor değildir.

Toplu taşıma ile gidecek olanlar B-42A, 93-E ve 48-A numaralı belediye otobüslerine binerek, İstanbul'dan feribotla gelenler ise Mudanya'dan 1, 2/M ve 3/F numaralı otobüslerle Karagöz Müzesinin olduğu konuma ulaşabilirler. Müze pazartesi günleri dışında, 09.30-17.30 arasında ziyarete açıktır, ayrıca giriş ücretsizdir.

Karagöz Müzesi Hakkında

Osmanlı Döneminde gölge oyunlarına öncülük etmiş olan Karagöz oyunu, günümüzde en sevilen kültürel miraslarımızdan biridir. Bu mirasın korunması, yeni nesillere aktarılması ve unutulmaması için Bursa Büyükşehir Belediyesi 2007 yılında sanat evi olarak kullanılan bir binayı Karagöz Müzesine çevirmiştir. Müzede Karagöz oyununa ve karakterlerine dair birçok bilgi sergilenirken, haftada bir dün de Karagöz oyunu sergilenir. Müzeye gelen ziyaretçileri karşılayan müze sorumlusu Karagöz oyunu ve diğer Türk halk oyunları hakkında birçok bilgi aktarmakta, bu konulara dair hikayeler anlatmaktadır.