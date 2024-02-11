Karahantepe insanlık tarihine ışık tutuyor

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 11 bin 500 yıl önce yerleşik hayata geçilen Karahantepe'nin çözülmesiyle tarihe ışık tutulacağını belirtti. Her hafta kentin farklı tarihi kültürünü paylaşan Vali Hasan Şıldak bu hafta 11 bin 500 yıl önceye dayanan geçmişiyle Karahantepe'yi tanıttı. Vali Şıldak, Göbeklitepe'nin ardından tarih öncesi dönemin en anıtsal kalıntılarının açığa çıkarıldığı Karahantepe'nin son yılların en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olarak kabul edildiğini, Karahantepe'de yaşayan insanların yerleşik hayata geçtikleri hâlde avcı ve toplayıcı olarak yaşamlarını sürdürdüklerini belirtti.Vali Şıldak yaptığı paylaşımda, "Göbeklitepe'nin ardından tarih öncesi dönemin en anıtsal kalıntılarının açığa çıkarıldığı Karahantepe son yılların en önemli arkeolojik keşiflerinden biri olarak kabul edilmektedir. Karahantepe'de insanlar bir araya gelmek ve ritüeller için kamu yapıları inşa etmişlerdir. Bu yapılarda gerçekleştirilen ritüeller her ne kadar gizemini korusa da yapıların inşası için harcanan işgücü ve mühendislik başarısı oldukça ileri düzeydedir. Özel yapıların içerisinde üzerlerinde hayvan kabarmaları olan T biçimli dikilitaşların insanı sembolize ettiği, aynı zamanda çatıyı taşıyan birer payanda işlevine sahip olduğu anlaşılmaktadır" ifadelerini kullandı.