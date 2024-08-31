Karahantepe’de yaban eşeği figürü bulundu

Şanlıurfa'daki Karahantepe'de yapılan kazılarda, neolitik döneme ait taş üzerine kazılmış koşar halde betimlenen yaban eşeği figürü bulundu. Bu nadir eserin, dönemin sanat anlayışını yansıtan eşsiz bir örnek olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şanlıurfa'mızda ilk kez gerçekleştirilecek olan Dünya Neolitik Kongresi öncesinde ulaşılan eser, nadir örneklerden biri olarak döneminin sanat anlayışını yansıtıyor. Bu eşsiz eseri gün ışığına kavuşturan Kazılar ve Araştırmalar Dairesi Başkanlığı ekiplerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.