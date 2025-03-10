Karahantepe’ye özel koruma

Bakanlık, Geleceğe Miras Projesi kapsamında Karahantepe'deki kazı alanını daha güçlü şekilde korumak için harekete geçti. Bu kapsamda bölgede, kazı alanını kapsayacak dev bir koruma çatısı inşa ediliyor. Bölgedeki 5 bin metrekarelik alan, bu yeni proje ile tamamen koruma altına alınacak.

HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ

Koruma çatısı, doğal dokuya zarar vermeden alanın korunmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Dalgalı formuyla araziye organik bir uyum sunan proje, aynı zamanda doğal havalandırma sağlayan açıklıklarla iç mekân konforunu artırıyor.

Kazı alanının özgün yapısını koruyacak şekilde tasarlanan modüler yapı, kolon sayısını en aza indirerek estetik ve işlevselliği bir araya getiriyor. Bu projeyle Karahantepe, binlerce yıllık mirasını gelecek nesillere taşımaya bir adım daha yaklaşıyor.

DOĞAL DOKU BOZULMAYACAK

Karahantepe'nin binlerce yıl öncesinden gelen tarihi bir miras olduğunu belirten Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Karahantepe'de Geleceğe Miras Projesi ile büyük bir adım atıyoruz. 5 bin metrekarelik alan artık doğal dokusu bozulmadan korunacak. Zarif ve çevreyle uyumlu tasarım, dalgalı formuyla araziye organik bir entegrasyon sunuyor. Karahantepe, insanlığın ortak mirası ve biz, bu mirası gelecek nesillere taşımaya kararlıyız" ifadelerini kullandı.